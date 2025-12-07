Gabriel Ávalos reveló cuál es el principal objetivo de Independiente en 2026: "Soñamos con poder romper la..."

Gabriel Ávalos comenzó a palpitar la próxima temporada del Rey de Copas y aseguró que todo el plantel tiene el mismo objetivo en común. ¿Cuál es?

Gabriel Ávalos fue una de las piezas claves de Independiente durante 2025. El delantero paraguayo, que en algún momento fue cuestionado por los hinchas debido a su falta de gol, fue figuras en las últimas victorias del Rojo de Gustavo Quinteros.

Sin embargo, tras la durísima eliminación en las semis del Apertura y en los octavos de la Copa Sudamericana, el Rey de Copas atravesó uno de sus peores momentos futbolísticos (no ganó en 15 partidos consecutivos) y eso provocó la salida de Julio Vaccari y que no se pudieran clasificar a los playoffs del Torneo Clausura.

De todas maneras, con la llegada de Quinteros, Independiente aún sigue aspirando a poder clasificarse a la Copa Sudamericana (necesita que Boca o Racing salga campeón) y tal es así que Ávalos se refirió a esa posibilidad: “Tenemos la ilusión, pero nos habría gustado llegar por nuestros propios medios”, sentenció en diálogo con Radio La Red.

Gabriel Ávalos reveló el principal objetivo de Independiente para 2026 Por otra parte, el delantero paraguayo repasó el año futbolístico de Independiente y sostuvo que el segundo semestre no fue nada sencillo: “Costó muchísimo el segundo semestre. Realmente la pasamos mal, pero estuvimos fuertes y pudimos cambiar la cara sobre el final”, lanzó.