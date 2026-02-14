Independiente Rivadavia lo tuvo en la última, pero cayó 1-0 ante Belgrano y sumó su primera derrota del año
Por la fecha 5 del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia perdió en el Gargantini frente a Belgrano por un gol de Franco Vázquez al minuto 37.
Por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Independiente Rivadavia no pudo mantener el primer puesto de la Zona B (Tigre lo sobrepasó por 1 punto) ni el puntaje ideal. Este sábado por la noche cayó 1-0 en el Bautista Gargantini ante Belgrano de Córdoba y sumó su primera derrota del año.
El único gol de la noche lo convirtió Franco "el Mudo" Vázquez a los 37 minutos del primer tiempo para darle el triunfo al Pirata. En la última jugada del partido, Fabrizio Sartori da con el empate, pero su disparo dio insólitamente en el palo y la Lepra se terminó quedando con las manos vacías.
Te Podría Interesar
Noticia en construcción...