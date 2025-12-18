UNCuyo: docentes podrán capacitarse en salud mental y así podés inscribirte

Docentes de la UNCuyo podrán formarse y realizar una capacitación en salud mental en instituciones educativas. Cuándo será.

Docentes y profesionales con título de grado o superior vinculados al ámbito educativo podrán formarse en salud mental en instituciones educativas. La capacitación, que ideó la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Dirección General de Escuelas (DGE), empieza el 12 marzo de 2026.

La iniciativa abordará las problemáticas de salud mental en el ámbito escolar desde una mirada integral, promoviendo el cuidado y la contención dentro de las comunidades educativas. Se dictará —bajo la modalidad online— los martes y jueves cada quince días, de 18 a 22 y hay tiempo de inscribirse hasta el 6 de marzo a través de este formulario.

Qué busca la capacitación de la UNCuyo La iniciativa busca fortalecer las capacidades teóricas, prácticas e institucionales de las y los profesionales de la educación para abordar de modo integral las problemáticas actuales de salud mental en el espacio educativo, promoviendo estrategias de promoción, prevención y acompañamiento desde una perspectiva de derechos.

Propone, además, potenciar la formación de los interesados con herramientas teóricas y prácticas para intervenir desde una perspectiva interdisciplinaria y de derechos. Busca promover entornos escolares inclusivos y saludables, en consonancia con las políticas públicas y marcos normativos vigentes, como la Ley Nacional de Salud Mental y la ESI.

La UNCuyo abre sus puertas a quienes buscan completar su educación. Foto: DGE Capacitación de la UNCuyo Inspirada en la pedagogía del cuidado, la iniciativa impulsa prácticas educativas basadas en la empatía, el respeto y la escucha, reconociendo a la escuela como una comunidad de cuidado y ciudadanía comprometida con el bienestar integral de quienes la habitan.