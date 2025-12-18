UNCuyo: docentes podrán capacitarse en salud mental y así podés inscribirte
Docentes de la UNCuyo podrán formarse y realizar una capacitación en salud mental en instituciones educativas. Cuándo será.
Docentes y profesionales con título de grado o superior vinculados al ámbito educativo podrán formarse en salud mental en instituciones educativas. La capacitación, que ideó la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Dirección General de Escuelas (DGE), empieza el 12 marzo de 2026.
La iniciativa abordará las problemáticas de salud mental en el ámbito escolar desde una mirada integral, promoviendo el cuidado y la contención dentro de las comunidades educativas. Se dictará —bajo la modalidad online— los martes y jueves cada quince días, de 18 a 22 y hay tiempo de inscribirse hasta el 6 de marzo a través de este formulario.
Qué busca la capacitación de la UNCuyo
La iniciativa busca fortalecer las capacidades teóricas, prácticas e institucionales de las y los profesionales de la educación para abordar de modo integral las problemáticas actuales de salud mental en el espacio educativo, promoviendo estrategias de promoción, prevención y acompañamiento desde una perspectiva de derechos.
Propone, además, potenciar la formación de los interesados con herramientas teóricas y prácticas para intervenir desde una perspectiva interdisciplinaria y de derechos. Busca promover entornos escolares inclusivos y saludables, en consonancia con las políticas públicas y marcos normativos vigentes, como la Ley Nacional de Salud Mental y la ESI.
Inspirada en la pedagogía del cuidado, la iniciativa impulsa prácticas educativas basadas en la empatía, el respeto y la escucha, reconociendo a la escuela como una comunidad de cuidado y ciudadanía comprometida con el bienestar integral de quienes la habitan.
La capacitación se desprende del programa de Posgrado en Salud Mental en las Instituciones Educativas, una propuesta que impulsa la UNCUYO y la Dirección de Acompañamiento Escolar de la DGE para fortalecer las capacidades institucionales y profesionales en prevención y acompañamiento en estos temas.
Se otorgarán becas a docentes de la Facultad de Educación, de la Escuela Carmen Vera Arenas y personal de la Dirección de Acompañamiento Escolar de la DGE.
Los contenidos
- Módulo I: Introducción a la Salud Mental en el ámbito educativo.
- Módulo II: Contexto socio-cultural, subjetividad y Salud Mental en el ámbito escolar.
- Módulo III: Problemáticas psicosociales de Salud Mental en el ámbito escolar.
- Módulo IV: Abordaje de problemáticas de Salud Mental en el ámbito escolar.
- Trabajo Final Integrador.