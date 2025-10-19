Griselda Siciliani confirmó cuándo vuelve Envidiosa con un color especial: mirá

En su paso por el programa de Pergolini, Griselda Siciliani apostó por un look jugado y adelantó detalles de la serie Envidiosa.

Griselda Siciliani entró al estudio de Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, luciendo un look que constó de un traje amarillo pastel con un corset al tono que desató comentarios. La actríz, no solo habló de su trabajo, sino que también volvió a demostrar que la elegancia no siempre tiene que ser solemne.

El conjunto, compuesto por un blazer oversize y un pantalón fluido de corte sastrero, tenía esa mezcla entre sofisticado y relajado que tanto define su estilo. El corset escote corazón, en el mismo tono, terminó de cerrar el conjunto, junto a unas sandalias nude y un maquillaje en tonos coral.

“¿Podemos revisar el plano? Este es el más difícil con este saco”, bromeó al comienzo de la entrevista. Pergolini, entre risas, se ofreció a alcanzarle algo para cubrirse, pero Griselda le respondió con picardía: “De frente garpa más”.

A medida que la charla avanzó, el foco cambió hacia Envidiosa, la serie de Netflix que la catapultó al público internacional. “¿Te esperabas lo de Envidiosa?”, preguntó Pergolini. “Tremendo”, respondió ella, entre carcajadas. “Es un elenco espectacular, un guion soñado… creo que es una fórmula medio mágica, que si la supiéramos, la haríamos siempre”.

La actriz habló también del personaje que interpreta: “El personaje. Que es una mier...”, lanzó entre risas. “Claro, es medio una basura de persona”, completó Pergolini. “Sí, en la segunda temporada es más basura todavía. Y en la tercera, siento que es más pollito mojado”, explicó.