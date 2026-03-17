Nuevas revelaciones sobre Yiya Murano: su hijo aseguró que hubo otras tres víctimas

A casi 40 años de los crímenes, el hijo de Yiya Murano sostuvo que investigó por su cuenta y cree que hubo otras tres muertes vinculadas a su madre.

Casi cuarenta años más tarde de los crímenes de María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano, mejor conocida como Yiya, condenada a prisión perpetua en 1985 por asesinar a tres mujeres, su hijo Martín aseguró que su madre, que murió en 2014, habría asesinado a otras tres personas antes de aquel reconocido crimen.

Yiya Murano, a quien también se conoció como "la envenenadora de Monserrat", fue la primera asesina serial de Argentina, luego de que envenenara con cianuro a Carmen Zulema del Giorgio de Venturini (prima de Yiya), Nilda Adelina Gamba y Lelia Elida Formisano de Ayala.

Las posibles tres nuevas víctimas de Yiya Murano En declaración a Tiempo de Policiales, Martín Murano aseguró que estas tres personas habrían sido asesinadas incluso antes del triple asesinato a manos de su madre, donde agregó: "Esto más que una duda es una certeza".

"Me cayó la ficha hace unos años y lo investigué bastante. Eran señoras mayores solas y también fallecieron de manera misteriosa. Desconozco el lapso de muerte entre una y otra, pero fue antes de las tres víctimas que todos conocemos", comentó.

Además, subrayó que, tras haberlo investigado por su cuenta, estas tres mujeres que habrían sido víctimas de su madre fallecieron de forma misteriosa y que no tenían prácticamente vínculo con sus familias, con quienes además Yiya tenía "una amistad".