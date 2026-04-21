Descubre en Netflix la escalofriante verdad sobre Yiya Murano, la asesina del té que conmocionó a Argentina

El próximo 23 de abril se suma al catálogo de Netflix una de las historias más oscuras y fascinantes de la crónica argentina. "Muerte a la hora del té" llega para desgranar la vida, los crímenes y la psicología de Yiya Murano, la mujer conmocionó al país al asesinar a sus tres amigas más cercanas.

El documental muestra un viaje al pasado para reconstruir la atmósfera de Buenos Aires a finales de los años 70. La producción se centra en cómo Yiya , una mujer de apariencia sofisticada y vida social activa, utilizó la confianza de su círculo íntimo para perpetrar sus crímenes.

El móvil de los crímenes fue una deuda económica que no podía o no quería pagar . Con el uso de cianuro oculto en las masas finas ofrecidas durante las tardes de té, terminó matando a Nilda Gamba, Leila Formisano de Ayala y su propia prima, Carmen Zulema del Giorgio de Venturini.

El documental se destaca por su prolijidad técnica y su capacidad para mezclar el relato histórico con un análisis actual. Se presentan archivos de la época, entrevistas judiciales y testimonios de familiares de las víctimas que nunca habían hablado frente a cámara.

Yiya Murano Netflix presenta un documental impactante. Fuente: Netflix. X

Además, en esta producción de Netflix, expertos en criminología analizan la "frialdad absoluta" de Murano, quien mantuvo su inocencia hasta el día de su muerte en 2014.

Uno de los puntos destacados es la participación de su hijo, Martín Murano, quien aporta una visión cruda sobre cómo fue su infancia bajo la sombra de una de las asesinas más famosas de la historia.

Más que un simple relato de crímenes, Netflix logra capturar el fenómeno mediático que rodeó a Yiya. Su carisma retorcido la convirtió en un personaje de culto que incluso llegó a bromear con su pasado en programas de televisión años después de cumplir su condena.