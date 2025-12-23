Se filtró el comunicado del colegio Palermo Chico sobre las denuncias contra el empresario Marcelo Porcel

El empresario fue denunciado por abuso y corrupción de menores. La Justicia lo intimó a que informe dónde vive en la Argentina.

Las autoridades del colegio notificaron a la comunidad educativa sobre las denuncias contra Porcel.

La Justicia avanza en la investigación contra Marcelo Porcel, el empresario que fue denunciado por abusar de los amigos de su hijo. En las últimas horas, se conoció el comunicado que mandó el colegio Palermo Chico en 2024 sobre las denuncias contra Porcel.

“Queridas familias. Queremos informarles que la semana pasada fuimos notificados acerca de la denuncia penal que familias del Colegio realizaron contra un padre, también de la comunidad. Dicho oficio judicial establece la prohibición de acercamiento y contacto de este padre con integrantes de las familias denunciantes”, comienza el comunicado que enviaron las autoridades de la institución a los padres de la comunidad educativa.

“En la causa se investigan presuntos hechos delictivos ocurridos fuera del ámbito escolar. No obstante, y de acuerdo con los protocolos vigentes, hemos dado intervención al Consejo de los Derechos del Niño y a las autoridades escolares de la Ciudad”, indicaron en cuanto a la causa. Y agregaron: “Además, los apoderados de la institución se han puesto a disposición de las autoridades encargadas de llevar adelante la causa. Asimismo, hemos tomado las medidas de seguridad correspondientes en pos de velar por lo expresado en dicha notificación”.

“Les queremos hacer llegar nuestro absoluto compromiso en el cuidado de todos y cada uno de los estudiantes que acuden a nuestro Colegio, siendo esta nuestra prioridad siempre”, expresaron las autoridades del colegio.

Marcelo Porcel abuso Palermo Porcel utilizaba su cercanía con el ámbito escolar para ganar la confianza de las víctimas. X “Según nos han informado, los detalles de la denuncia se encuentran bajo secreto de sumario. Es fundamental tener en cuenta que hay menores involucrados en esta situación y la Justicia está llevando a cabo la investigación”, continúa el comunicado. Y concluye: “Como comunidad, debemos actuar con responsabilidad. Quedamos a disposición. Los saludamos cordialmente. Dirección general”.