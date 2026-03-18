Se bajó a buscar plata, un ladrón le quiso robar y chocó contra un poste en Las Heras

El hecho se produjo en la calle San Martín y Godoy, de Las Heras. Dos vehículos terminaron destrozados.

Un hecho de inseguridad se produjo este miércoles en horas de la mañana, en Las Heras. Un hombre se bajó para retirar dinero del banco, pero al volver a su vehículo fue interceptado por un delincuente y por esto terminaron chocando contra un poste y un auto estacionado.

El episodio de inseguridad se registró este miércoles pasadas las 9 de la mañana en San Martín y Godoy, de Las Heras. Un hombre estacionó su camioneta y su mujer lo esperaba para salir rápido cuando ya tuvieran el dinero. Un ladrón se subió al vehículo y en la desesperación y forcejeo en el auto terminaron impactando contra un auto estacionado y un poste de luz.

Asalto y accidente en Las Heras AlF Ponce/MDZ La mujer, que conducía, fue trasladada en ambulancia al hospital. El delincuente quedó detenido. Trabaja la Policía de Mendoza y la Guardia Urbana Municipal.