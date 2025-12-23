Intimaron a Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso infantil en su departamento de Palermo

La Justicia intimó a Porcel a que informe dónde vive en la Argentina. Encontraron fotos íntimas de menores en sus celulares.

Porcel utilizaba su cercanía con el ámbito escolar para ganar la confianza de las víctimas.

La causa que investiga a Marcelo Porcel, el empresario que fue denunciado por abusar de los amigos de su hijo, suma un nuevo capítulo. En las últimas horas, la Justicia intimó a Porcel a que informe dónde vive en la Argentina.

Dicha intimación fue ordenada por Carlos Bruniard, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50. Esto se dio luego de que el empresario haya regresado al país sin informarlo previamente.

El pasado 17 de diciembre, Porcel viajó a Uruguay, bajo el argumento que tenía el casamiento de su sobrina. Se hospedó en la Torre Le Parc, en Punta del Este. Sin embargo, el 19 regresó a la Argentina, antes de lo previsto.

Qué encontraron en los celulares de Marcelo Porcel En uno de los teléfonos se “identificaron 23 imágenes tentativamente de interés”, aunque finalmente el especialista seleccionó cinco que podrían estar directamente vinculadas con la causa contra el empresario. Fuentes del expediente describieron que en ese conjunto de imágenes se observa a un adolescente “desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha”, y se dejó constancia de que el registro “aparenta ser una captura de pantalla” obtenida mediante una cámara oculta.

abuso empresario Palermo colegio privado Las presuntas víctimas iban al Colegio Palermo Chico. Google Maps En otra de las imágenes analizadas, el perito destacó que se ve a un chico vistiéndose, “poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo”. Asimismo, dos de las cinco imágenes corresponden a capturas de video de un mismo menor desnudo, de frente, en el interior de una bañera con doble puerta de vidrio traslúcido.