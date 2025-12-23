Fotografías impactantes: así es el material encontrado en el celular de Marcelo Porcel, acusado de abusar de menores

En la causa que investiga si el empresario Marcelo Porcel, la Justicia peritó dos teléfonos celulares en los que se identificaron fotografías que lo complican.

La Justicia avanza en la causa que investiga al empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar de nueve menores, todos compañeros de sus hijos en el colegio Palermo Chico. Como parte de las medidas judiciales, se realizaron allanamientos en su domicilio de la avenida Godoy Cruz al 3000, en el barrio porteño de Palermo, y se secuestraron computadoras y teléfonos celulares con contenido de interés para la investigación.

Según consta en el expediente, el acusado habría actuado con un modus operandi persistente, basado en captar la confianza tanto de los menores como de sus padres. En ese contexto, los peritos hallaron imágenes consideradas clave en dos teléfonos celulares que fueron secuestrados durante los procedimientos realizados en septiembre de 2024 en el domicilio del imputado.

Fuentes del caso indicaron al portal de noticias Infobae que se trata de dos celulares marca Xiaomi, modelos M2007J3SY y 2208121206. Ambos dispositivos fueron peritados por un especialista de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT). El informe técnico, fechado el 29 de octubre pasado, forma parte de la causa que investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Pablo Turano, y que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, conducido por el juez Carlos Bruniard.

Marcelo Porcel abuso Palermo Porcel utilizaba su cercanía con el ámbito escolar para ganar la confianza de las víctimas. X Contenido impactante: detalles de lo peritado en el teléfono de Marcelo Porcel De acuerdo al reporte pericial, en uno de los teléfonos se “identificaron 23 imágenes tentativamente de interés”, aunque finalmente el especialista seleccionó cinco que podrían estar directamente vinculadas con la causa contra el empresario. Fuentes del expediente describieron que en ese conjunto de imágenes se observa a un adolescente “desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha”, y se dejó constancia de que el registro “aparenta ser una captura de pantalla” obtenida mediante una cámara oculta.

En otra de las imágenes analizadas, el perito destacó que se ve a un chico vistiéndose, “poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo”. Asimismo, dos de las cinco imágenes corresponden a capturas de video de un mismo menor desnudo, de frente, en el interior de una bañera con doble puerta de vidrio traslúcido.