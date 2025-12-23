Fotografías impactantes: así es el material encontrado en el celular de Marcelo Porcel, acusado de abusar de menores
En la causa que investiga si el empresario Marcelo Porcel, la Justicia peritó dos teléfonos celulares en los que se identificaron fotografías que lo complican.
La Justicia avanza en la causa que investiga al empresario Marcelo Porcel, acusado de abusar de nueve menores, todos compañeros de sus hijos en el colegio Palermo Chico. Como parte de las medidas judiciales, se realizaron allanamientos en su domicilio de la avenida Godoy Cruz al 3000, en el barrio porteño de Palermo, y se secuestraron computadoras y teléfonos celulares con contenido de interés para la investigación.
Según consta en el expediente, el acusado habría actuado con un modus operandi persistente, basado en captar la confianza tanto de los menores como de sus padres. En ese contexto, los peritos hallaron imágenes consideradas clave en dos teléfonos celulares que fueron secuestrados durante los procedimientos realizados en septiembre de 2024 en el domicilio del imputado.
Fuentes del caso indicaron al portal de noticias Infobae que se trata de dos celulares marca Xiaomi, modelos M2007J3SY y 2208121206. Ambos dispositivos fueron peritados por un especialista de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT). El informe técnico, fechado el 29 de octubre pasado, forma parte de la causa que investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Pablo Turano, y que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, conducido por el juez Carlos Bruniard.
Contenido impactante: detalles de lo peritado en el teléfono de Marcelo Porcel
De acuerdo al reporte pericial, en uno de los teléfonos se “identificaron 23 imágenes tentativamente de interés”, aunque finalmente el especialista seleccionó cinco que podrían estar directamente vinculadas con la causa contra el empresario. Fuentes del expediente describieron que en ese conjunto de imágenes se observa a un adolescente “desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha”, y se dejó constancia de que el registro “aparenta ser una captura de pantalla” obtenida mediante una cámara oculta.
En otra de las imágenes analizadas, el perito destacó que se ve a un chico vistiéndose, “poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo”. Asimismo, dos de las cinco imágenes corresponden a capturas de video de un mismo menor desnudo, de frente, en el interior de una bañera con doble puerta de vidrio traslúcido.
Uno de los menores reconoció las fotografías
Ese material fue reconocido por una de las víctimas y por sus padres, quienes integran el grupo de siete querellantes en la causa. Según relataron, el menor identificó con exactitud que el lugar registrado era el baño que utilizaban los chicos cuando se quedaban a dormir en el departamento de la familia Porcel. Tras el avance del escándalo, el acusado se mudó de ese domicilio de la calle Godoy Cruz.
En cuanto al segundo celular peritado, el especialista constató la existencia de “tres imágenes de personas presuntamente menores de posible interés para la causa”, que también fueron incorporadas al expediente judicial.
La investigación continúa en curso, mientras la Justicia analiza el material secuestrado y evalúa nuevas medidas probatorias.