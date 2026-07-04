Marcelo Porcel pidió ser juzgado por un jurado popular en la causa por abusos

El empresario Marcelo Porcel , procesado por presuntos abusos sexuales contra diez menores vinculados al colegio Palermo Chico, pidió ser juzgado mediante la modalidad de jurado popular , una alternativa que actualmente no se encuentra implementada en el ámbito de la Justicia Nacional, donde tramita el expediente.

La solicitud fue presentada por su abogado defensor, Roberto Rallín, ante el juez Carlos Bruniard, pocos días después de que el fiscal Pablo Turano y el representante de la querella, Pablo Hawlena Gianotti, reclamaran la elevación de la causa a juicio oral .

En el escrito, la defensa planteó en primer término la nulidad del requerimiento para avanzar hacia el debate y, de manera subsidiaria, pidió que, en caso de continuar el proceso, sea un jurado popular el encargado de emitir el veredicto.

La petición podría enfrentar obstáculos procesales debido a que el sistema de jurados aún no fue reglamentado para las causas que se tramitan en la órbita nacional. Por ese motivo, la legislación vigente prevé que el caso sea analizado por un tribunal integrado por jueces técnicos.

Ante ese escenario, Rallín propuso que el expediente sea derivado a una jurisdicción donde sí funcione esta modalidad, como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia bonaerense.

La estrategia de la defensa se apoya principalmente en la amplia difusión mediática que tuvo la investigación desde sus inicios. Según el planteo presentado, esa exposición podría afectar las condiciones necesarias para garantizar la imparcialidad de un tribunal profesional.

El abogado sostuvo que la cobertura pública y las narrativas instaladas alrededor del expediente generaron un contexto que, a su entender, condiciona la posibilidad de un juzgamiento objetivo por parte de magistrados pertenecientes al mismo sistema judicial donde se desarrolló la investigación.

La decisión quedó en manos del juez

Rallín, reconocido por su especialización en juicios por jurados, ya impulsó estrategias similares en otros expedientes de alta repercusión pública. Además, integra el estudio jurídico asociado al abogado Francisco Oneto y tuvo participación en la defensa del presidente Javier Milei durante 2023.

Luego de recibir la presentación, el magistrado dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a la querella para que expresen su posición sobre el pedido.

En los próximos días, el juez deberá resolver si admite el planteo o si, por el contrario, rechaza la solicitud y dispone la elevación de la causa a juicio oral, paso previo al sorteo del tribunal que tendrá a su cargo el debate.