Investigan la muerte de un joven de 19 años en un boliche del Acceso Sur

El joven había visto el partido de la Selección argentina con amigos y luego fue a bailar al boliche Wabi, en donde se descompensó y falleció.

Durante la madrugada de este sábado, un joven de 19 años murió en el interior del boliche Wabi, ubicado sobre el Acceso Sur de Mendoza. El chico fue atendido por un médico dentro del establecimiento y recibió la asistencia de una ambulancia, pero finalmente falleció.

El joven se había reunido con amigos durante la tarde del viernes para ver el partido de Argentina contra Cabo Verde y luego de cenar, consumió alcohol hasta antes de ingresar al local bailable, cerca de las 2 de la madrugada.

Una vez dentro del boliche, el joven continuó bebiendo hasta que cerca de las 4 de la mañana se descompensó. Fuentes cercanas a la causa señalaron que tras el aviso de la emergencia, una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) se desplazó al lugar y certificó que el joven había sido asistido por un médico del establecimiento.

Tras el arribo de la ambulancia, las maniobras de reanimación no arrojaron resultado positivo y los profesionales constataron el fallecimiento por paro cardiorrespiratorio. Los amigos del joven negaron que el fallecido haya consumido drogas, aunque el Fiscal de Homicidios a cargo de la causa, Oscar Malla, solicitó una necropsia y el estudio toxicológico correspondiente.