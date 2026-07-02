Quién era Skarlent Rodríguez, la modelo que fue hallada sin vida bajo los escombros en Venezuela

La modelo y reina de belleza Skarlent Rodríguez , de 23 años, fue hallada sin vida bajo los escombros del edificio donde vivía en La Guaira, Venezuela . La joven permanecía desaparecida desde el 24 de junio, día en que los dos terremotos azotaron a su país natal, junto a su novio, José Castro, quien también fue encontrado muerto.

El fallecimiento fue confirmado por su familia a través de la plataforma GoFundMe. Allí se había abierto una campaña para recaudar fondos destinados a costear el trabajo de rescatistas. Según la información difundida, ambos fueron encontrados el martes, después de varios días de búsqueda.

“Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida, uno al lado del otro, juntos hasta el final”, expresó la familia en el comunicado publicado en la plataforma. El mensaje confirmó el desenlace de una búsqueda que se mantenía activa desde el día de los terremotos.

Skarlent Rodríguez , de 23 años, era conocida por su participación en la industria de la moda y en certámenes de belleza. En 2025 fue coronada con el título de Miss Grand Orlando, una distinción que marcó una etapa de exposición en su carrera.

Durante su participación en ese concurso, Rodríguez se destacó por la promoción de la cultura venezolana y por sus actividades comunitarias, de acuerdo con la información difundida sobre su trayectoria. En aquel momento, al representar a su ciudad, había expresado: “Esto es más que un título, es una misión ser una voz, guiar con el corazón y dejar una marca de bondad y fuerza”.

Skarlent Rodríguez y José Castro fueron hallados sin vida juntos. Instagram @skarlentrodriguez

Durante el concurso, la joven se mudó a Florida, Estados Unidos. Luego, Skarlent volvió a su Venezuela natal junto a su pareja, José Castro. Ambos vivían en el edificio de La Guaira donde fueron encontrados después de los terremotos.

El sentido mensaje de Miss Grand Florida tras la muerte de Skarlent

Tras la confirmación de su muerte, Miss Grand Orlando difundió un comunicado en el que recordó su paso por la organización. El mensaje se refirió a Rodríguez como Miss Grand Orlando 2025 y evocó los momentos que compartió durante su recorrido dentro del certamen.

“Celebrando los hermosos momentos que compartió con nosotros durante su viaje como Miss Grand Orlando 2025. Ella siempre seguirá siendo una parte apreciada de nuestra gran familia”, señaló la organización en el texto difundido tras conocerse el fallecimiento.

El mensaje de Miss Grand Florida tras la muerte de Skarlent. Instagram @missgrandflorida

En otro tramo del comunicado, Miss Grand Orlando destacó su vínculo con los valores de la institución. “Skarlent encarnaba la elegancia, la bondad, la fuerza y la gracia. Como ex Miss Grand Orlando, representó los valores de confianza, compasión y empoderamiento que nuestra organización defiende con orgullo”, indicó.

La organización también hizo referencia al impacto que tuvo entre quienes la conocieron durante su paso por el certamen. En ese sentido, sostuvo que su sonrisa, su espíritu y su actitud habían dejado una marca dentro y fuera del escenario.