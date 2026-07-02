Tragedia: las inundaciones dejan al menos 60 muertos en Costa de Marfil

Fuertes lluvias en Costa de Marfil han provocado inundaciones. Según el Gobierno marfileño, hay hasta ahora sesenta muertos y muchos desaparecidos.

El balance de muertos a causa de las inundaciones registradas por las lluvias torrenciales caídas durante los últimos días en Costa de Marfil ha aumentado a cerca de 60, con la ciudad de Abiyán y sus alrededores como las zonas más afectadas en pleno inicio de la temporada de lluvias en el país africano.

El ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno marfileño, Amadou Coulibaly, ha cifrado en 59 los fallecidos, antes de especificar que "el mayor número de víctimas mortales tuvo lugar en la comuna de Attécoubé, con alrededor de 20 fallecidos".

"El Gobierno lamenta profundamente a todas las víctimas y ofrece sus condolencias a las familias de los desaparecidos, así como a los heridos, deseándoles una pronta recuperación", ha recalcado sobre la tragedia.

Las inundaciones y el operativo La información sobre las inundaciones se brindó a través de comunicado publicado tras una reunión del Consejo de Ministros celebrada en el Palacio Presidencial de Abiyán.