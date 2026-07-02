Impresionante: rescataron a un venezolano que estuvo ocho días bajo escombros

Durante la mañana de este jueves, un venezolano que sobrevivió a los terribles terremotos fue rescatado luego de haber estado ocho días bajo los escombros de un edificio en la localidad de Catia La Mar, La Guaira.

El sobreviviente, identificado como Hernán Gil (43), había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio donde trabajaba , después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio.

El primer contacto con Gil por parte de equipos de salvamento se produjo el pasado domingo. Al día siguiente, comenzó el operativo, comprendido por unos 100 rescatistas , entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños.

Según informó a EFE un portavoz de la Cruz Roja de Costa Rica, Gil se encontraba en "un paso subterráneo en una caseta de seguridad con 140 toneladas de escombros encima". Asimismo, se supo que el vigilante pudo preservar su vida gracias a la garita , que fue su escudo de protección.

Desde el lunes, el grupo estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación. Su esposa, Gusbimar González, estuvo frente al edificio desplomado desde el pasado jueves, un día después de los terremoto. La pareja tiene dos hijos de 8 y 10 años.

Las angustiantes cifras de Venezuela luego de los terremotos

Tras los terremotos de la semana pasada, a Venezuela han llegado entre 2.500 y 3.000 rescatistas extranjeros, según datos de la ONU, que coordina su actividad sobre el terreno.

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que unas 6.461 personas han sido rescatadas y al menos 2.295 fallecieron, mientras que 11.267 resultaron heridas.

El rescate de Gil llega mientras se acaba la esperanza de encontrar más sobrevivientes. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional “en homenaje” a las víctimas.