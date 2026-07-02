Chile, la economía más competitiva de Latinoamérica y Argentina marcha cerca

Según un estudio, Chile es la economía más competitiva de Latinoamérica y la 43 de todo el mundo. Se destacan, además, Argentina y Puerto Rico.

La economía de Chile mantiene su dinamismo tras el cambio de gestión. Foto Mdz

Chile es la economía más competitiva de Latinoamérica y la número 43 de todo el mundo, según un estudio que se desprende del Ránking Mundial de Competitividad 2026 elaborado por el International Institute for Management Development (IMD).

Con una puntuación de 63,1, Chile perdió un escalón desde el año pasado, aunque quedó muy por delante de otros países de la zona y cerca de España, que obtuvo 65 enteros y se mantuvo en el puesto 39 de las 70 economías analizadas.

Tras Chile, las siguientes economías latinoamericanas en la tabla fueron Puerto Rico (puesto 52, -7 desde 2025), Argentina (58, +4), Colombia (59, -5), Perú (60, sin cambios), México (62, -7), Brasil (65, -7) y Venezuela (70, -1).

El estudio sobre la economía En lo referido a las notas obtenidas, Chile registró los 63,1 puntos ya mencionados seguida de Puerto Rico (51,1), Argentina (46,9), Colombia (45,9), Perú (43,3), México (42,8), Brasil (40,1) y Venezuela (22,4). Por el contrario, el podio estuvo ocupado este año por Singapur (100, +1), Hong Kong (95,6, +1) y Suiza (95,3, -2).

La economía de Latinoamérica marcha lejos de las más exitosas del mundo. Foto Dpa El estudio ha explicado que América Latina está concentrada en la mitad inferior de la clasificación mundial por su baja productividad, infraestructuras insuficientes, debilidad institucional, escasa innovación y las dificultades en la ejecución de reformas a largo plazo.