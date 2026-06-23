La economía creció 2,3% interanual en el primer trimestre, pero la inversión se desplomó 11,6%

El PIB subió 0,7% sin estacionalidad frente al cuarto trimestre, según el INDEC. Crecieron exportaciones y consumo, pero cayeron la industria y la inversión.

La economía argentina creció 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026, según el Informe de avance del nivel de actividad que difundió este martes el INDEC.

En la medición desestacionalizada, el Producto Interno Bruto (PIB) avanzó 0,7% respecto del último trimestre de 2025, en un dato que confirma una desaceleración frente al ritmo de expansión que había mostrado la economía a lo largo del año pasado, cuando el PIB cerró 2025 con una suba acumulada del 4,5%.

El número, sin embargo, esconde un comportamiento dispar en la economía.

Mientras las exportaciones treparon 9,8% interanual y el consumo privado subió 2,7% —impulsado en buena parte por el ingreso de bienes importados—, la inversión productiva mostró la contracara más preocupante: la formación bruta de capital fijo se derrumbó 11,6%, arrastrada por caídas de 18,1% en maquinaria y equipo y de 19,6% en equipo de transporte.