En primera persona: los instantes previos a la muerte del joven en el boliche del Acceso Sur

Una secuencia de fútbol, baile, diversión y amigos se convirtió en una noche trágica para un grupo de jóvenes cuando uno de los chicos murió de un paro cardiorrespiratorio la madrugada de este sábado en un boliche ubicado en el cruce de Juan José Paso y Acceso Sur, en Luján de Cuyo.

De acuerdo con el relato que ofreció un testigo que colaboró con las tareas de asistencia en el boliche Wabi , el joven se descompensó cerca de las 5. "Los amigos lo llevaron a la enfermería con unas personas, creo que eran seguridad del lugar", contó el testigo a MDZ .

En ese sector, comenzaron las tareas de reanimación mientras llamaban al servicio de emergencias del local bailable que, según la reconstrucción, tardó unos diez minutos en llegar.

"Estuvieron como 40 minutos intentando reanimarlo. Le hicieron de todo: suero, adrenalina, hasta un desfibrilador pero no pudieron sacarlo", contó.

"No pudo salir del paro. Los amigos nunca lo dejaron solo, fue todo muy impresionante. Después llegó al mamá y fue tremento porque estaba muy mal", cerró el testigo notablemente conmovido.

Fútbol y boliche

Las primeras versiones del dramático episodio sostieene que durante la tardenoche del viernes, el joven de 19 años se juntó con sus amigos para ver el partido de la Selección Argentina con Cabo Verde. El encuentro se convirtió en la previa a una salida de fin de semana. El grupo habria cenado e ingerido bebidas alcohólicas.

La noche siguió en el boliche Wabi donde ingresaron cerca de la 2. Un par de horas más tarde el joven se descompensó a y falleció de un paro cardiorrespiratorio, a pesar de los intentos por reanimarlo.

La investigación quedó a cargo del Fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien solicitó la necropsia y el estudio toxicológico correspondiente, con la finalidad de conocer las causas que condujeron a la muerte del chico.