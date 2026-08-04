La situación de los acusados de seducir hombres por una app de citas gay para vaciarles sus cuentas bancarias

Los asaltos y secuestros a dos hombres engañados por una app de citas gay , cometidos con horas de diferencia la noche del 13 de julio en San Roque , Maipú , permitieron avanzar sobre una peligrosa banda. Los casos, revelados por MDZ , ya cuentan con dos sospechosos detenidos y no se descartan más pedidos de captura contra otros presuntos miembros de gavilla.

El primero de los presunto asaltantes que cayó en las garras policiales fue Ruben Maximiliano Reynoso Ortiz , de 26 años, quien fue detenido el viernes 17 de julio durante un allanamiento desarrollado por la División Robos y Hurtos , dependiente de Investigaciones, en un domicilio de la Ruta 50 , en Palmira , San Martín .

Allí también fue capturado Mauricio Iván Herrera Ferri , de 30 años, cuya detención también fue solicitada por el entonces fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores Ezequiel Morando (fue trasladado recientemente a la UFI Delitos Económicos), ya que existían algunos indicios que lo comprometían.

No obstante, durante la rueda de personas a la que ambos fueron sometidos, donde debieron ser reconocidos por dos de las víctimas de los hechos de inseguridad, solo quedó complicado Reynoso Ortiz.

Por eso, tras el reconocimiento negativo, Herrera Ferri fue liberado y, pese a que fue imputado de manera preventiva, lo más probable es que termine siendo sobreseído, salgo que aparezcan nuevas pruebas en su contra, explicaron las fuentes allegadas a la investigación consultadas por este portal.

La caída del segundo sospechoso

Por su parte, este lunes se concretó la detención de otro señalado integrante de la organización delictiva. Se trata de Ernesto David López Agüero, de 37 años, a quien atraparon tras una intensa persecución por los techos de las viviendas del distrito maipucino de San Roque.

El operativo se inició después de que un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre un sujeto armado que subió a un colectivo escolar en la zona de calle Lamadrid, acompañado por una mujer y varios niños.

Minutos después, policías de la Subcomisaría Lara interceptaron al sospechoso individuo en calle Marcos Flores, pero el malviviente empujó a uno de los policías y salió corriendo, lo que dio inicio a una vertiginosa carrera para atraparlo.

Tras la persecución y captura, López Agüero será imputado en las próximas horas por uno de los asaltos cometidos. (Se pixela el rostro porque pasará a rueda de personas) MDZ.

En plena huida, el sujeto pateó la puerta de una vivienda de calle Cirilo Guevara e irrumpió para hacerse camino hasta el patio. Allí, se trepó a los techos y lo mismo hicieron dos uniformados que lo seguían.

Tras avanzar por las partes superiores de distintas propiedades, el sujeto se descolgó al patio de otra casa, a la cual ingresó. Del interior salieron dos ancianos, visiblemente conmocionados por la situación.

Con permiso de los dueños, los efectivos entraron al inmueble y encontraron al sospechoso escondido detrás de un placard, por lo que fue inmediatamente aprehendido. Al identificarlo, constataron que era López Agüero, buscado por uno de los asaltos cometidos a mediados del mes pasado.

Cómo sigue la investigación por los asaltos

Tras su captura, por estas horas López Agüero iba a ser imputado en una de las causas por el fiscal Galdo Andreoni, quien quedará a cargo del acumulado de cuatro expedientes por los que la banda de asaltantes está siendo investigada: dos por los asaltos y secuestros a dos usuarios de la app Grindr, otro por un robo similar a un delivery de Pedidos Ya —estos tres primeros ocurrido en San Roque— y otro en modalidad de entradera a un vecino de Palmira, San Martín.

Luego, será sometido a una rueda de personas y eso definirá su futuro. En caso de que la medida sea positiva, terminará en la cárcel al igual que Reynoso Ortiz, quien está imputado por dos de los hechos.

Básicamente, el modus operandi de la banda consistía en citar a las víctimas a un sector de calle Lamadrid, donde los abordaban con armas blancas o de fuego y los privaban de su libertad para apoderarse de su celular. Así, mediante amenazas, ganaban acceso a sus cuentas bancarias y realizaban millonarias transferencias a distintas cuentas bancarias.

Fuente justamente las identididades de las mujeres destinatarias de ese dinero las que permitieron avanzar sobre las identidades de los sospechosos: algunas de ellas eran parejas o familiares de los sindicados integrantes de la gavilla.

Secuestros por la app de citas gay

Los dos hechos que terminaron por poner a los investigadores tras los pasos de la banda ocurrieron con apenas tres horas de diferencia la noche del lunes 13 de julio. En ambos casos, las víctimas fueron citadas a través de Grindr prácticamente al mismo punto de calle Lamadrid, en San Roque, y terminaron encerradas en los baúles de sus propios vehículos.

El primer episodio comenzó alrededor de las 19, cuando un hombre de 35 años llegó a ese sector de Maipú a bordo de una Peugeot 2008 que le había prestado una amiga. Previamente, había acordado encontrarse allí con un usuario de la aplicación de citas.

Pero al llegar fue sorprendido por tres sujetos que le colocaron dos cuchillos en el cuello, lo redujeron y lo encerraron en el baúl de la camioneta. A partir de allí comenzaron las amenazas para que desbloqueara su celular y se comunicara con conocidos para pedirles transferencias de dinero.

Una de esas llamadas fue justamente a la propietaria del vehículo, a quien le pidió bajo presión que le enviara $250.000. Cinco minutos después volvieron a reclamarle la misma cantidad y la mujer comenzó a sospechar que algo ocurría.

Entonces, les hizo saber que la camioneta contaba con GPS y que podía verificar dónde se encontraba. Uno de los asaltantes tomó el teléfono y la amenazó con que no volvería a ver con vida a su amigo si no transfería el dinero.

Finalmente, los delincuentes condujeron hasta San Martín y abandonaron la Peugeot con la víctima todavía maniatada en su interior. El hombre consiguió liberarse y llegó hasta el trabajo de su amiga para pedir ayuda.

Además de una transferencia por $70.000 realizada mediante Mercado Pago, los ladrones se llevaron un iPhone 14 Pro Max, un smartwatch, un iPad, prendas de vestir, una valija, muestras médicas, la rueda de auxilio y hasta la pantalla del estéreo de la camioneta, entre otras pertenencias.

Grindr es la app N°1 de citas para la comunidad LGTBQ+. Shutterstock

Cerca de las 22, la secuencia se repitió. Esta vez, un hombre de 57 años llegó desde Godoy Cruz hasta calle Lamadrid Norte para encontrarse con un joven que se había presentado como "Uriel" en Grindr.

El muchacho subió a su Chevrolet Tracker, pero pocos minutos después aparecieron tres sujetos con guantes y capuchas que los amenazaron con un cuchillo. Los asaltantes hicieron bajar a ambos y luego introdujeron al dueño de la camioneta en el baúl.

Bajo amenazas, lo obligaron a desbloquear el teléfono y consiguieron realizar una transferencia por $2.900.000 desde su cuenta bancaria. Luego lo trasladaron hasta la Lateral Sur del Acceso Este y Lamadrid, donde lo abandonaron dentro de su propio vehículo antes de escapar a pie.

Además del dinero, le sustrajeron el celular y las zapatillas. Sin embargo, dejaron dentro de la camioneta el cuchillo que habrían utilizado durante el asalto, que pasó a formar parte de las pruebas reunidas en la investigación.

El brutal asalto que permitió vincularlos con un hecho anterior

A medida que los investigadores avanzaron sobre los secuestros vinculados con Grindr, apareció un expediente anterior con características similares. Se trataba del violento asalto sufrido el miércoles 8 de julio por un vecino de Palmira, a quien mantuvieron durante aproximadamente dos horas y media encerrado en el baúl de su Renault Clio Mio y le sustrajeron cerca de 17 millones de pesos de sus cuentas.

La víctima había regresado a su casa y se disponía a guardar el auto en el garage cuando un delincuente armado lo sorprendió y lo obligó a sentarse en el asiento del acompañante. El asaltante tomó el volante y condujo desde Palmira hacia San Roque hasta llegar a un callejón de tierra de la zona de calle Lamadrid.

Las huellas del vehículo de la víctima fueron detectadas en el ingreso de una propiedad de calle Lamadrid. MDZ.

Allí apareció un segundo sujeto, quien rompió la ventanilla del conductor. Entre ambos hicieron bajar al propietario, lo obligaron a tirarse boca abajo y comenzaron a golpearlo con la culata de un arma mientras buscaban dinero y objetos de valor.

Como no encontraron lo que pretendían, le quitaron el celular, lo encerraron en el baúl y continuaron circulando. En un momento llegaron hasta una vivienda donde, relató posteriormente la víctima en una charla con MDZ, una mujer les habría dicho a los atacantes: “Matenlo y quemen el auto o tírenlo al río”.

Durante las horas siguientes, los delincuentes lo golpearon y amenazaron para conseguir acceso a las aplicaciones de su teléfono. Incluso, en un momento, uno de ellos planteó asesinarlo porque le había visto la cara, mientras que su cómplice se opuso.

Finalmente, lo abandonaron encerrado en el baúl en un camino de tierra. Cuando dejó de escuchar a los atacantes, consiguió salir y pidió ayuda a un camionero que circulaba por el lugar.

Algunas de las transferencias que realizaron los maleantes. MDZ.

Luego descubrió que los delincuentes habían ingresado a sus cuentas de Mercado Pago y Naranja X y realizado numerosas transferencias mediante las cuales le sustrajeron alrededor de $17 millones que tenía ahorrados. También consiguieron más dinero contactándose con allegados de la víctima.

Justamente, el recorrido de esas transferencias terminó convirtiéndose en una de las principales pistas contra la banda. Parte del dinero había sido enviado a cuentas pertenecientes a mujeres vinculadas con la zona de calle Lamadrid, el mismo sector de San Roque al que trasladaron a la víctima.

Ese elemento, sumado posteriormente a las pruebas obtenidas por los dos secuestros relacionados con Grindr, permitió a los investigadores empezar a reconstruir la presunta estructura de la gavilla y avanzar sobre algunos de sus posibles integrantes.