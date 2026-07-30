Una app de citas impulsará el acceso a la prevención del VIH hasta 2028

Una aplicación de citas anunció un compromiso para conectar a 10 millones de personas LGBTQ+ con servicios de prevención del VIH antes de 2028 . La iniciativa fue presentada durante la 26.ª Conferencia Internacional sobre el Sida (AIDS 2026) y busca facilitar el acceso a pruebas de VIH, PrEP, doxyPEP y otras herramientas de salud sexual mediante la propia plataforma.

El anuncio fue realizado por Grindr for Equality , el programa de impacto social de la compañía, que explicó que el objetivo es contribuir a los esfuerzos internacionales para poner fin a la epidemia del VIH hacia 2030.

La decisión se apoya en los resultados del informe Closing the Gap (Cerrando la brecha) , elaborado a partir de una encuesta realizada entre usuarios de Grindr en diez países. Según el relevamiento, el principal obstáculo ya no es el desconocimiento sobre la profilaxis preexposición (PrEP) , sino las dificultades para acceder a este método de prevención.

El informe señala que, aunque el conocimiento sobre la PrEP es elevado en los mercados analizados, persisten barreras relacionadas con el acceso a los servicios de salud. El contexto, además, coincide con una reducción del financiamiento internacional destinado a la respuesta frente al VIH.

"Conectar a hombres gay y bisexuales es lo que Grindr hace todos los días, a una escala y en comunidades a las que los sistemas tradicionales de salud pública muchas veces no logran llegar", afirmó George Arison, CEO y presidente de la compañía.

La empresa indicó que más de 15 millones de personas utilizan la aplicación cada mes en 190 países y territorios. A partir de este compromiso, los usuarios podrán acceder desde la plataforma a información y enlaces para localizar servicios de pruebas de VIH, PrEP, doxyPEP y otros recursos preventivos, en colaboración con organizaciones comunitarias, clínicas y proveedores de salud de cada región.

La iniciativa se suma al trabajo que Grindr for Equality desarrolla desde hace más de una década. Según informó la compañía, durante 2025 impulsó más de 1.200 campañas dentro de la aplicación, en conjunto con 185 organizaciones comunitarias de 71 países, disponibles en 40 idiomas.

Además, desde 2022 colaboró en la distribución de más de 600.000 pruebas de autodiagnóstico de VIH, como parte de distintas acciones de prevención.

El compromiso cuenta con el respaldo de más de 100 organizaciones. En América Latina participan, entre otras, Fundación Huésped en Argentina, Fiocruz en Brasil, Fundación Todo Mejora en Chile, Corporación Kimirina en Ecuador, Impulse Lima en Perú y Red Somos en Colombia, entidades que desarrollan iniciativas vinculadas a la salud, los derechos humanos, la respuesta al VIH y la diversidad en la región.