La trata de personas también acecha al fútbol: cómo las falsas promesas deportivas captan a niños y adolescentes

Cada año, miles de jóvenes viajan por una oportunidad en el fútbol, pero detrás de algunas promesas se esconden redes de trata y explotación.

¿Tenemos la capacidad real de detectar a tiempo cuándo una oportunidad para un niño comienza a convertirse en una trampa?

Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. La dimensión del problema obliga a mirar más allá de los casos que llegan a los titulares. La Organización Internacional del Trabajo estima que 27,6 millones de personas se encuentran sometidas a trabajo forzoso y que esta explotación genera unos 236.000 millones de dólares en beneficios ilegales cada año. Entre las víctimas hay 3,3 millones de niños.

Un negocio de millones que también alcanza al fútbol La explotación asociada al trabajo forzoso es altamente rentable para quienes la practican y constituye una de las formas más graves de vulneración de los derechos humanos. El fútbol tampoco es ajeno a este fenómeno. La promesa de una prueba, una academia, una beca o un viaje a Europa puede convertirse en un mecanismo de captación, especialmente entre niños y adolescentes de familias que ven en el deporte una oportunidad para cambiar su destino.

Cuando el sueño se transforma en negocio Para muchas familias, especialmente en América Latina y África, el fútbol representa una posibilidad de ascenso social. Esa esperanza es precisamente lo que puede convertirlo en un recurso explotable. FIFA registró 53.678 transferencias internacionales de jugadores amateurs hacia clubes extranjeros durante 2024, la cifra más alta registrada hasta entonces. El dato muestra la enorme dimensión de los movimientos que rodean al fútbol amateur. En ese volumen de desplazamientos internacionales conviven oportunidades legítimas con situaciones en las que una promesa deportiva puede ser utilizada para captar y explotar a un joven. Muchas familias terminan pagando, incluso endeudándose, por una posibilidad que nunca llega.

La explotación asociada al trabajo forzoso es altamente rentable para quienes la practican. Archivo. Cuando la promesa se convierte en captación La trata no siempre comienza con violencia. Puede comenzar con una oportunidad que parece imposible de rechazar. En 2023, en Portugal, una operación en la academia BSports identificó a 114 jóvenes jugadores. Las autoridades señalaron a 47 como presuntas víctimas de trata, entre ellas 36 menores. La investigación reveló restricciones de movimiento, retención de documentos y una fuerte dependencia respecto de la academia. En 2025, una adolescente de Villavicencio fue trasladada a Buenos Aires bajo la promesa de recibir educación y una oportunidad en el fútbol profesional. Su familia había entregado dinero a una supuesta cazatalentos. La joven terminó sometida a control psicológico y logró pedir ayuda mediante LibertApp.

El patrón también aparece en Europa. En España, en 2026, la Policía Nacional investigó una estafa contra jóvenes futbolistas sudamericanos a quienes se prometían contratos en clubes de élite. En Francia, organismos europeos han advertido sobre jóvenes africanos atraídos con falsas promesas de carreras profesionales y posteriormente abandonados. El mecanismo se repite: una familia confía, un joven viaja creyendo que se acerca a su sueño y, lejos de su entorno, puede quedar expuesto a una relación de dependencia.