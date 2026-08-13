La "ciénaga de los muertos" de Aysam: años de derrames, un expediente perdido y una querella que avanza

Hace poco más de dos meses salió a la luz un "nuevo" vuelco de Aysam , en aquella ocasión en un campo de derrames cloacales sobre un terreno ubicado en calle Los Pinos, en Rodeo del Medio, Maipú . Ese caso derivó en la apertura de expedientes en Irrigación , en la Subsecretaría de Ambiente de Mendoza y en un expediente iniciado de oficio por parte de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente. Además, una ONG presentó una querella penal.

Mientras las miradas se posan en cómo avanzan las obras para mitigar y remediar el daño ocasionado por el colapso cloacal en Los Corralitos, Aysam enfrenta varios frentes por el campo de derrames cloacales ubicado en calle Los Pinos. Si bien la zona está rodeada de áreas cultivadas y se encuentra próxima al Arroyo Leyes, al tratarse de un lugar inhabitado, su dimensión pasa desapercibida.

Tal es así que, hasta hace dos meses no había trascendido su existencia, cuando los documentos señalan que la primera acta que Irrigación labró por dicho vuelco data de agosto de 2021. Aysam, en una nota que recientemente le envió al ministerio de Energía y Ambiente -dirigida a la ministra Jimena Latorre- expone que los vuelcos "esporádicos y eventuales" se iniciaron en el año 2015.

El primer registro documentado del vuelco es de fines de julio de 2021. A través de una nota, Aysam le notifica a Irrigación que en la Colectora Máxima Noreste-Paramllo existían "reiterados colapsos estructurales" a lo largo de la traza . En el caso puntual de calle Los Pinos, se informa que hay varias "micro roturas" que provocan filtraciones y desbordes de líquidos en ambos costados del terraplén".

En la misma nota, Aysam deja asentado que "durante los siguientes 60 días" se estarían llevando a cabo "tareas de reparación en la zona", por lo que la misma se encontró intransitable. Además, se expone que se llevaría adelante una inspección para diagnosticar el estado de la cañería para poder llevar a cabo "reparaciones preventivas".

El 3 de agosto de 2021 Irrigación labra un acta en la que solicita a Aysam que detenga los vuelcos y presente un plan de remediación de la zona. El 9 de agosto del mismo año, ante la falta de respuestas, se labró un nuevo documento en el que se intima a Aguas Mendocinas a revertir la situación "a la brevedad" y "presentar un plan de remediación".

A partir de ese momento, al menos por ahora, no hay más registros de cómo evolucionó la situación, que volvió a salir a la luz recién a fines de mayo de 2026 a partir de la denuncia de un ciudadano, la cual derivó en el acta que volvió a reflotar el problema del vuelco cloacal en el campo ubicado sobre calle Los Pinos. Desde Irrigación, a través de una nota, se informa que el expediente físico "no se encuentra disponible".

Gentileza de la ONG Fiscalía Ciudadana

Una denuncia anónima que destapó un problema de años

La existencia del campo de vuelcos cloacales tomó relevancia a partir de un aviso anónimo que recibió la ONG Fiscalía Ciudadana. En ese sentido, su vicepresidente, Marcos Neirotti, explicó que a partir de esa información "efectuamos una primera visita al lugar con el objeto de corroborar lo denunciado".

Eso ocurrió el 29 de mayo de 2026, momento en el que Irrigación labró el acta que abrió un nuevo expediente sobre la situación. "Lo que encontramos nos llevó a regresar en numerosas oportunidades —casi una decena de veces, en distintos días y deliberadamente alejados de fechas con pronóstico de lluvias— para determinar si se trataba de un episodio aislado o de una práctica reiterada", detalló Neirotti para poner de manifiesto que la situación continuó produciéndose luego de aquella visita del 29 de mayo.

Aysam reconoce que en la zona se producen vuelcos "esporádicos" desde 2015. Marcos García / MDZ

Un dato que destacan desde la ONG es que durante la primera visita se toparon con personal de Aysam en la zona. "No estamos, por lo tanto, frente a un hecho ocasional o desconocido", expresan.

En el acta labrada el 29 de mayo Irrigación intima a Aysam "a tomar las medidas necesarias para remediar la zona afectada y proceder a levantar el caño que sale de la boca de registro del colector Paramillos". La intervención de los inspectores enmarca las observaciones realizadas en lo establecido en la resolución 778/96. En dicha norma, entre otras cosas, se busca "procurar la preservación y mejoramiento de la calidad de las aguas (...); impedir la contaminación o degradación de la aguas, tanto superficiales como subterráneas, sea la misma ocasionada por causas o fenómenos naturales, como la provocada por la actividad humana (...); Conservar, preservar y recuperar los ecosistemas acuáticos".

Gentileza de la ONG Fiscalía Ciudadana

En ese marco, cabe recordar que el campo de vuelcos cloacales se encuentra en las proximidades de donde se encontrara la Reserva Natural en la que estaba la Laguna El Viborón, la cual se alimentaba del sistema Leyes-Tulumaya y que actualmente está seca. Por otro lado, también cabe resaltar que la zona está rodeada de fincas y tierras cultivadas. Un dato llamativo es que en 2020 el Sistema Leyes-Tulumaya fue declarado de interés por la secretaría de Ambiente y Ordenamiento territorial, por entonces encabezada por Humberto Mingorance, hoy presidente de Aysam.

El 1 de junio de 2026 Irrigación volvió a labrar un acta porque Aysam incumplió la orden de cese inmediato. MDZ recorrió la zona el 3 de junio de 2026, día en el que realizó registros fílmicos en los que se observa que los vuelcos seguían produciéndose.

Cómo avanzó el expediente en los últimos meses

En la nota en la que Irrigación informa que parte del expediente físico iniciado en 2021 se había perdido, solicita que el Departamento de Operaciones del Río Mendoza eleve informes que detallen si los desbordes alcanzaron algún cauce público, georreferenciación del sitio para indicar si se trata del mismo campo detectado en 2021, y que se indique de cuánto es la superficie afectada.

Dichos informes fueron entregados el 25 de junio. En ellos se constató que se trata del mismo campo de vuelco. En ese sentido, se destaca que en 2021 el área afectada era de 25 hectáreas, mientras que en la actualidad son 10 las hectáreas alcanzadas por los líquidos cloacales. Además, se expone que no se detecta escurrimiento superficial sobre el Arroyo Leyes, aunque también se indica que "no se puede constatar si hubo escurrimiento subsuperficial".

Gentileza de la ONG Fiscalía Ciudadana

Por su parte, a inicios de junio, Aysam realizó el descargo ante Irrigación, en el que asegura que "no hay contaminación como dice el acta, ni tampoco vuelco en calle". Además, también informa que tiene un acuerdo con el propietario del terreno de 12 hectáreas en el que se producen los vuelcos.

Durante el mes de junio, Dircas elaboró un informe en el que expone que hay "acción indebida" por parte de Aysam, y aclara que "ningún contrato privado entre el operador y terceros puede eximir el cumplimiento de la normativa regulatoria y ambiental vigente". Dicho informe fue elevado a la Subsecretaría de Ambiente.

El terreno en el que Aysam realiza los vuelcos cloacales en calle Los Pinos es de 12 hectáreas. Marcos Garcia / MDZ

Desde Ambiente le informaron a MDZ que se habían tomado muestras de agua y del suelo de la zona para que sean analizados por un laboratorio. A la fecha de publicación de esta nota, los resultados aún no han sido comunicados.

Además de las muestras tomadas, Ambiente le solicitó a Aysam que presente un plan de remediación ambiental, el cual debe ser revisado por la Unidad de Evaluaciones Ambientales (UEA).

En paralelo a esta situación, el fiscal Gabriel Blanco, de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, inició un expediente de oficio.

El plan que Aysam le presentó al ministerio de Energía y Ambiente

A mediados de junio, Aysam le envió una nota al ministerio de Energía y Ambiente, la cual está dirigida a la ministra Jimena Latorre. En la misma se reconoce que los "vuelcos esporádicos y eventuales se iniciaron en el año 2015, luego de un grave evento de desborde que puso en serio riesgo la integridad de la Colectora Máxima. Si bien no son permanentes pueden dañar la infraestructura".

En el escrito, Aysam asegura que esta situación se detendrá de manera "definitiva" una vez que se concluyan las "obras de largo plazo" que se están ejecutando para también detener los desbordes cloacales que se producen en Los Corralitos.

"En lo inmediato, y para disminuir los eventos de desbordes, se está procediendo en forma permanente a la limpieza de la cámara de ingreso al Establecimiento Depurador El Paramillo, habiéndose retirado ya 130 m³ de sedimentos", informa Aysam.

En cuanto al plan de remediación, se reafirma que el 31 de mayo se llegó a un acuerdo para disponer del predio de 12 hectáreas. Allí, se levantarán terraplenes en el perímetro. De acuerdo a lo detallado en el informe enviado por Aysam, las estructuras que se montarán tendrán una altura de dos metros y medio.

Gentileza de la ONG Fiscalía Ciudadana

Gentileza de la ONG Fiscalía Ciudadana

La presentación de una querella penal contra Aysam e Irrigación

Mientras avanzan los expedientes dentro de las distintas reparticiones, la ONG Fiscalía Ciudadana presentó una querella penal contra Aysam e Irrigación. "Resulta innegable que los responsables directos y primarios de esta contaminación ambiental gravísima y de larga duración, son los titulares de los organismos mencionados", resaltó Marcelo Brescia, abogado de la fundación.

El documento presentado contiene 103 páginas, e incluye archivos fílmicos y fotográficos, además de un informe de la Secretaría de Ambiente del año 2016, entre otras pruebas. "De acuerdo a nuestras investigaciones, no tenemos dudas acerca de la culpabilidad penal de los funcionarios titulares de AYSAM y del Departamento General de Irrigación (DGI), al menos como punto de partida", remarca Brescia.

Entre las pruebas mencionadas en la querella hay un informe en el que se utilizan herramientas de teledetección. "Hemos utilizado imágenes tanto de la Agencia Espacial Europea como de un programa conjunto de la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos", detalló Javier Fernández, presidente de la ONG.

En ese sentido, explicó que esas herramientas le dan un margen de observación de 10 años hacia tras, hasta tres días antes de la consulta. "Así que podemos tener una gran certeza desde cuándo comenzaron a observar las tendencias, de cómo se comportó el vuelco, cuándo se empieza a saturar el acuífero y se conforma la laguna, independientemente del caudal", remarcan desde la ONG. Otras de las fuentes utilizadas es el visor ID de la provincia de Mendoza. "Es una fuente oficial y también del Departamento General de Irrigación", explica Fernández.

"Utilizamos los estándares que utiliza la investigación de delitos ambientales de Interpol, además dos guías: una del ministerio de Seguridad de la Nación, y otra del los Ministerios Públicos Fiscales de distintos fueros ", relatan desde Fiscalía Ciudadana. Según aseveran, la evidencia "es contundente".

La vegetación de la zona se ha visto afectada por los vuelcos cloacales. Marcos Garcia / MDZ

En cuanto a los fundamentos jurídicos, la querella señala a los responsables de Aysam por contaminar líquidos cloacales, que para la justicia son residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

En cuanto a Irrigación, la denuncia recae en que el organismo habría incumplido sus funciones de control. "La Resolución 52/20 HTA del propio DGI prohíbe toda contaminación de aguas superficiales y subterráneas, exige autorización previa para todo vuelco de efluentes al dominio público hidráulico y obliga al organismo a controlar el cumplimiento de esas exigencias", explica Brescia.

La denuncia remarca que Irrigación conoce el problema desde hace, por lo menos cinco años. "Entendemos que no puede tolerarse esta inacción del organismo que tiene una doble función, por un lado, la fiscalización de los recursos hídricos y, por el otro, es el ente de control con poder de policía de los servicios de agua y saneamiento", concluye el letrado de Fiscalía Ciudadana.

Además, también se solicitaron medidas cautelares, entre las que se destacan el cese inmediato de vuelcos y se retire el caño de PVC que deriva los líquidos cloacales al campo de derrames; que se instale un sistema de "bypass hidráulico impermeabilizado"; que tanto Irrigación y Aysam informen públicamente sobre la existencia del vuelco; que se lleve a cabo una campaña masiva de educación sobre el uso de agua y que se trabaje en un programa de inspección y control sobre el sistema de conducción de líquidos cloacales del Gran Mendoza.