Javier Milei, ante el monumento a San Martín: "Todavía no somos el país más libre del mundo"
El presidente encabezó en Retiro el homenaje a San Martín, acompañado por su Gabinete, autoridades porteñas y los Granaderos a Caballo.
El presidente encabezó en Retiro el homenaje a San Martín, acompañado por su Gabinete, autoridades porteñas y los Granaderos a Caballo.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que tuvo lugar en el monumento a su memoria en la plaza homónima, en el porteño barrio de Retiro.
El mandatario fue acompañado por parte de su Gabinete, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y por efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo -creado por San Martín-, que tradicionalmente escolta el evento y participa de los homenajes institucionales.
Además de la asistencia de los ministros y asesores presidenciales, estuvieron presente miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, acompañados de familiares e invitados especiales.