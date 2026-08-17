Presenta:
Javier Milei junto a Jorge Macri y Martín Menem.
En Vivo

Javier Milei, ante el monumento a San Martín: "Todavía no somos el país más libre del mundo"

El presidente encabezó en Retiro el homenaje a San Martín, acompañado por su Gabinete, autoridades porteñas y los Granaderos a Caballo.

MDZ Política

El presidente Javier Milei encabezó este lunes el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que tuvo lugar en el monumento a su memoria en la plaza homónima, en el porteño barrio de Retiro.

El mandatario fue acompañado por parte de su Gabinete, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y por efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo -creado por San Martín-, que tradicionalmente escolta el evento y participa de los homenajes institucionales.

Además de la asistencia de los ministros y asesores presidenciales, estuvieron presente miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, acompañados de familiares e invitados especiales.

Javier Milei y una frase de San Martín para iniciar su discurso

"Conmemoramos el paso a la inmortalidad del padre de nuestra patria. Fue quien nos liberó del yugo español. Nos dejó un legado inmortal encarnado en una frase que es obligación para nosotros: 'Seamos libres, que lo demás no importa nada", dijo Javier Milei en el inicio de su discurso.

"Quedan fronteras por cruzar porque Argentina todavía no es el país más libre del mundo. Sabemos que es un camino arduo, pero hay algunos que quieren volver al pasado", destacó.

Javier Milei en pleno discurso.

Javier Milei en pleno discurso.

"No tenemos un pasado al que regresar porque ya sabemos a donde nos conduce, tenemos la libertad como mandato y seguir el camino de nuestro padre fundador", sumó.

En el acto que encabezó en Plaza San Martín, Milei remarcó que San Martín "fue quien nos liberó del yugo español" y "nos dejó un legado inmortal a través de una frase: seamos libres que lo demás no importa nada".

Destacó además "su gesta esfuerzo y sacrificio" y dijo que "la grandeza de San Martín se vio en haber tomado las armas y liberar a medio continente"

Efusivo abrazo entre el presidente y el jefe de Gobierno porteño

En la plazoleta de Retiro, Javier Milei protagonizó un efusivo abrazo con Jorge Macri, en un gesto que se produce en medio del acercamiento político entre La Libertad Avanza y el PRO, luego del diálogo telefónico entre Karina Milei y Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales.

Javier Milei y Jorge Macri en la previa del acto.

Javier Milei y Jorge Macri en la previa del acto.

Antes del inicio de la ceremonia, el Presidente también saludó personalmente a cada uno de sus ministros. El acto continuó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y, posteriormente, con Milei y Macri colocando una ofrenda floral frente al monumento en homenaje al general José de San Martín.

La voz de San Martín: "He sido un hombre feliz, pero en mi alma encontré un vacío por no poder volver"

San Martín es la figura más importante de la historia Argentina. Una entrevista con su palabra y una recreación inédita. La epopeya de los Andes, su vida en Mendoza, el intento de asesinato y el dolor del exilio. Del daguerrotipo a la Inteligencia Artificial.

Mirá la nota completa

A horas del acto oficial, se conoció una encuesta que incomoda a Milei

Una nueva encuesta nacional muestra al peronismo con un 26% de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027, dos puntos por encima de La Libertad Avanza (LLA) con un 24%, mientras que el Frente de Izquierda y el PRO registran un empate en el tercer lugar, con 5% cada uno.

El relevamiento fue realizado por la Universidad de San Andrés (UdeSA) entre el 5 y el 11 de agosto sobre un universo de 1.000 personas de todo el país, con un margen de error de +/- 3,15 por ciento.

La nota completa

Macri homenajeó a San Martín y reconoció a policías, maestros y médicos

El Gobierno porteño realizó un homenaje al General José de San Martín, a 176 años de su muerte, y reconoció el compromiso y el esfuerzo diario de policías, maestros y médicos.

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, entregó las distinciones en un acto en la Plaza San Martín, de Retiro, junto a vecinos, abanderados y escoltas de escuelas de la Ciudad y de las fuerzas de seguridad, embajadores y funcionarios. Remarcó el legado del Libertador de América y definió a los profesionales reconocidos como “héroes de hoy”.

Leé la nota completa

Archivado en

Te recomendamos