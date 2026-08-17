Javier Milei, ante el monumento a San Martín: "Todavía no somos el país más libre del mundo"

Javier Milei y una frase de San Martín para iniciar su discurso

"Conmemoramos el paso a la inmortalidad del padre de nuestra patria. Fue quien nos liberó del yugo español. Nos dejó un legado inmortal encarnado en una frase que es obligación para nosotros: 'Seamos libres, que lo demás no importa nada", dijo Javier Milei en el inicio de su discurso.

"Quedan fronteras por cruzar porque Argentina todavía no es el país más libre del mundo. Sabemos que es un camino arduo, pero hay algunos que quieren volver al pasado", destacó.

Javier Milei en pleno discurso. Juan Mateo Aberastain/Mdz

"No tenemos un pasado al que regresar porque ya sabemos a donde nos conduce, tenemos la libertad como mandato y seguir el camino de nuestro padre fundador", sumó.

En el acto que encabezó en Plaza San Martín, Milei remarcó que San Martín "fue quien nos liberó del yugo español" y "nos dejó un legado inmortal a través de una frase: seamos libres que lo demás no importa nada".

Destacó además "su gesta esfuerzo y sacrificio" y dijo que "la grandeza de San Martín se vio en haber tomado las armas y liberar a medio continente"