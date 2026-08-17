Alerta para Javier Milei: una encuesta ubica al peronismo al frente de la intención de voto para 2027

Una nueva encuesta nacional muestra al peronismo con un 26% de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2027, dos puntos por encima de La Libertad Avanza (LLA) con un 24%, mientras que el Frente de Izquierda y el PRO registran un empate en el tercer lugar, con 5% cada uno.

El relevamiento fue realizado por la Universidad de San Andrés (UdeSA) entre el 5 y el 11 de agosto sobre un universo de 1.000 personas de todo el país, con un margen de error de +/- 3,15 por ciento.

Según el estudio, un amplio sector de un 25% de los encuestados se ubicó entre quienes no saben a quién votar o prefirieron no responder.

En tanto, la opción de votar por algún partido provincial obtuvo el 2%, Provincias Unidas el 2%, la UCR el 1%, la opción “otros” logró un 4%, mientras que el 3% dijo que no votaría y otro 3% optaría por el voto en blanco.

El estudio también discriminó la intención de voto según género, edad y nivel socioeconómico. Entre los hombres, La Libertad Avanza obtuvo el 27% de intención de voto, mientras que entre las mujeres alcanzó el 21%. En el caso del peronismo, registró 25 entre los hombres y 27% entre las mujeres.

En un corte medido por la edad de los consultados, LLA alcanzó su mayor nivel de intención de voto entre los menores de 29 años, con el 27 por ciento, mientras que el peronismo llegó al 32 por ciento entre los mayores de 62 años.

De acuerdo con el nivel socioeconómico, LLA obtuvo el 28 por ciento entre los sectores ABC1, mientras que el peronismo alcanzó el 29 por ciento entre los sectores de nivel socioeconómico bajo.

El relevamiento también incluyó indicadores sobre la evaluación de la gestión del Gobierno nacional. El 35% de los consultados manifestó aprobar la administración de Javier Milei, mientras que el 61% expresó su desaprobación lo que abre dudas para el oficialismo ante un eventual balotaje.

A su vez, el 29 por ciento afirmó estar satisfecho con la marcha general del Gobierno, mientras que el 20% consideró que la situación económica se encuentra mejor que un año atrás.