La Justicia falló a favor de Javier Milei y rechazó el amparo de Ian Moche

El Juzgado Federal N°4 de La Plata rechazó el pedido de la familia de Ian Moche para que el presidente Javier Milei borre el tuit donde cuestionaba al nene con autismo.

El juez federal Alberto Recondo, a cargo del Juzgado Federal N° 4, rechazó el amparo presentado por Marlene Florencia Spesso, en representación de su hijo Ian Moche, un nene de 12 años con autismo y activista, en contra de Javier Milei. La demanda se originó por un reposteo del presidente en la red social X (antes Twitter) que vinculaba al menor con una supuesta "operación kirchnerista".

El fallo judicial concluyó que la publicación no constituye un acto de gobierno ni un agravio directo hacia el niño. La denuncia sostenía que el tuit violaba el "interés superior del niño", así como sus derechos al honor y la no discriminación. Sin embargo, el juez Recondo argumentó que la crítica del presidente no estaba dirigida al menor y que el simple acto de republicar no implica una adhesión automática al contenido original.

Qué consideró la Justicia Uno de los puntos clave de la sentencia fue la diferenciación entre la cuenta personal del presidente y un canal institucional. El juez determinó que la cuenta @JMilei, creada en 2015, no es un canal oficial del Estado, algo que fue respaldado por la Secretaría de Comunicación de la Nación.

El magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, destacando que los funcionarios públicos conservan su libertad de expresión como ciudadanos. Por lo tanto, para la Justicia, la publicación en cuestión "no cabe entenderla como un acto estatal", sino una "apreciación personal" del Presidente.

Qué pasará con la publicación de Javier Milei Recondo también señaló que ordenar la eliminación del posteo solicitado por la defensa implicaría una censura previa, una práctica prohibida por la Constitución Nacional y tratados internacionales. El fallo también tuvo en cuenta que Ian Moche es una figura pública voluntaria, lo que amplía el margen de tolerancia a posibles críticas.