Caso Ian Moche: la familia amenaza con pedir que X elimine la cuenta de Javier Milei.

La defensa de Ian Moche pedirá a X cerrar la cuenta de Milei si no borra un posteo que, según denuncian, provocó hostigamiento contra el menor y su familia.

El conflicto entre Javier Milei y la familia de Ian Moche, el nene de 12 años con autismo, sumó un nuevo capítulo. Este viernes, la defensa del activista anunció que pedirá que la red social X elimine definitivamente la cuenta del presidente si no borra la publicación donde lo ataca.

El abogado Juan Cruz San Martín definió avanzar con la solicitud días después de que el libertario rechazara eliminar el contenido escudado con la libertad de expresión. Además, argumentó que sus redes son de uso personal y no representan a su investidura oficial.

La respuesta de Ian Moche a las críticas que recibió al hablar de su autismo. Foto: Captura de video La defensa de Ian Moche avanza otro casillero para que Javier Milei elimine su posteo contra el niño autista. Foto: Captura de video Dentro de las 34 páginas que entregó Milei ante la Justicia, expuso su negativa a haber actuado con “real malicia” y aseguró que el retuit era una “expresión crítica” hacia el periodista Paulino Rodríguez, sin intención de agredir al menor. Asimismo, tildó la denuncia como “ideológica” y advirtió sobre los peligros de la “cultura de la cancelación”.

Qué dice la defensa de Ian Moche Inmediatamente, la familia y la defensa de Ian salieron a responderle al presidente y a alertar sobre la ola de violencia que se desató contra el menor después de dicho episodio. Su propia madre, Marlene Spessio, denunció que desconocidos fotografiaron su casa y la escuela de su hijo. “La libertad de expresión tiene un límite, y ese límite está en agredir”, lanzó.

En esa línea, el abogado sostuvo que la postura de Milei busca “sostener una posición, aunque sea extremadamente cruel”. Según expresó, la situación se agrava porque la difusión fue selectiva: “No mostró la reunión con todos los candidatos políticos, sino solo la que lo favorecía a él, y encima señaló que Ian y su familia eran operadores”.