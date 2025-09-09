Tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones, Mario Pergolini lanzó un duro mensaje contra Javier Milei: "Hacete querer un poco"

Mario Pergolini arrancó Otro día perdido con y cargado de sorpresas, que encendió al público desde el primer minuto

Mario Pergolini inició la emisión de este lunes de Otro día perdido más picante que nunca. Tras la derrota de La Libertad Avanza y la victoria del peronismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el periodista lanzó un contundente mensaje a Javier Milei.

El conductor apareció vestido como Martín Fierro y sorprendió a la audiencia con una payada. "Mirá, Milei, te lo digo porque yo ya lo pasé. Gritar como poseído no te lleva a ningún pie. Vos decís que sos león, me pareces un gatito que maulla por las redes y en la plaza pega gritos", afirmó Pergolini.

Javier Milei elecciones PBA La Libertad Avanza tuvo una dura derrota en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

"El insulto no convence y el desprecio hace camino. Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño. Yo también supe ser bravo, lengua filosa y mordaz. Pero aprendí que al final, eso siempre sale mal", remarcó el conductor.

"Si querés que te acompañen y te vuelvan a elegir, menos celu, menos Twitter y ponete a construir. No alcanza no motosierra ni con bronca de ocasión, hacete querer un poco o se complica tu gestión", cerró Pergolini.