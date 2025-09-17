Catherine Fulop se cayó del escenario en el show de Erreway: el fuerte video

Cathy Fulop preocupó a todos en el Movistar Arena luego de protagonizar una dura caída mientras el espectáculo se desarrollaba.

La actriz dio un paso en falso y se cayó. Foto: captura de video YouTube/ OLGA.

Catherine Fulop preocupó a todos los que se encontraban en el show de Erreway que se llevó a cabo en el Movistar Arena de Buenos Aires. La artista participó del espectáculo y cuando ingresó al escenario, el público no dudó en celebrar.

Sin embargo, todo lo que era festejo terminó en un silencio abrupto por una fuerte caída que protagonizó cuando se encontraba interactuando en el frente del escenario. Mientras ella caminaba, no se dio cuenta de que se encontraba al borde y, al dar un paso hacia delante, se desestabilizó y cayó fuertemente.

Quien se encontraba cerca de ella era Camila Bordonoba quien interpretaba a la hija del personaje de Catherine Fulop en la icónica serie que creó la brillante Cris Morena. Tras lo ocurrido, tanto Fulop como Bordonoba llevaron tranquilidad.

Video: Catherine Fulop se cayó del escenario y causó preocupación Catherine Fulop se cayó del escenario en el show de Erreway y causó preocupación: el fuerte video