Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 9 de octubre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en los cines del país Osvaldo Sinopsis: Una road movie de Tango para recorrer la vida de Osvaldo Pugliese, pianista, compositor y director de orquesta. A través de artistas autogestivos que transitan diversas disciplinas, y manteniendo su esencia, trabajando cooperativamente danza, música, teatro y cine.

Duración: 92 minutos

Elenco: Participan más de 100 artistas de las distintas disciplinas del tango.

Clasificación: ATP