Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 9 de octubre
Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.
Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.
Qué películas estrenan hoy en los cines del país
Osvaldo
Sinopsis: Una road movie de Tango para recorrer la vida de Osvaldo Pugliese, pianista, compositor y director de orquesta. A través de artistas autogestivos que transitan diversas disciplinas, y manteniendo su esencia, trabajando cooperativamente danza, música, teatro y cine.
Duración: 92 minutos
Elenco: Participan más de 100 artistas de las distintas disciplinas del tango.
Clasificación: ATP
Género: Documental.
Tron: Ares
Sinopsis: TRON: ARES sigue a un sofisticado Programa, Ares, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.
Duración: 100 minutos
Elenco: Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson, Sarah Desjardins, Jeff Bridges
Clasificación: N/A
Género: Ciencia Ficción
La máquina
Sinopsis: Dwayne Johnson y Emily Blunt protagonizan esta intensa historia basada en hechos reales. "Smashing Machine" narra la vida de Mark Kerr, una leyenda de las artes marciales mixtas y campeón de la UFC, cuya ferocidad en el octágono contrasta con las batallas personales que enfrenta fuera del ring. Un retrato poderoso sobre la gloria, la adicción, y el precio de ser el mejor.
Duración: 123 minutos
Elenco: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin, Ryan Bader, Zoe Kosovic, Bas Rutten, Oleksandr Usyk, Paul Lazenby, James Moontasri, Yoko Hamamura
Clasificación: N/A
Género: Drama, Historia, Biografía