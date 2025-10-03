Así fue el inicio del Festival Internacional de Cine de la UBA: quiénes recibieron el Doctorado Honoris Causa

Este jueves comenzó el FIC.UBA en FADU, donde además de la apertura del festival, se entregó a tres figuras destacadas el Honoris Causa de la UBA.

En el inicio del Festival Internacional de Cine de la UBA, la universidad reconoció a tres figuras del cine.

En un evento con numerosas figuras del teatro y el cine nacional, se dio inicio a la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA. Allí estuvo MDZ, presente además para la entrega del Doctorado Honoris Causa a tres personalidades destacadas: Juan Gatti, Asif Kapadia y Graciela Borges.

El FIC.UBA comenzó este jueves y se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre. A lo largo del festival se desarrollará una extensa programación de contenidos audiovisuales con entrada libre y gratuita, en diferentes sedes de la Universidad de Buenos Aires. Además del homenaje por el 40º aniversario del Juicio a las Juntas.

El reconocimiento de la UBA a figuras locales e internacionales Con el inicio del festival se vivió uno de los momentos más destacados de la semana: la entrega del diploma de honor más alto que otorga la Universidad de Buenos Aires a personalidades nacionales y extranjeras, en reconocimiento a su excelencia y méritos sobresalientes.

El reconocimiento de la UBA a Graciela Borges Graciela Borges, una de las reconocidas por la UBA. MDZ

La ceremonia comenzó con el homenaje a Juan Gatti, artista y diseñador con una amplia trayectoria internacional, creador de afiches icónicos para las películas del reconocido director español Pedro Almodóvar y de tapas de discos de Luis Alberto Spinetta. Fue uno de los momentos más emotivos de la entrega, donde el argentino recibió una fuerte ovación de las figuras presentes y del público.