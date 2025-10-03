Así fue el inicio del Festival Internacional de Cine de la UBA: quiénes recibieron el Doctorado Honoris Causa
Este jueves comenzó el FIC.UBA en FADU, donde además de la apertura del festival, se entregó a tres figuras destacadas el Honoris Causa de la UBA.
En un evento con numerosas figuras del teatro y el cine nacional, se dio inicio a la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA. Allí estuvo MDZ, presente además para la entrega del Doctorado Honoris Causa a tres personalidades destacadas: Juan Gatti, Asif Kapadia y Graciela Borges.
El FIC.UBA comenzó este jueves y se extenderá hasta el miércoles 8 de octubre. A lo largo del festival se desarrollará una extensa programación de contenidos audiovisuales con entrada libre y gratuita, en diferentes sedes de la Universidad de Buenos Aires. Además del homenaje por el 40º aniversario del Juicio a las Juntas.
El reconocimiento de la UBA a figuras locales e internacionales
Con el inicio del festival se vivió uno de los momentos más destacados de la semana: la entrega del diploma de honor más alto que otorga la Universidad de Buenos Aires a personalidades nacionales y extranjeras, en reconocimiento a su excelencia y méritos sobresalientes.
La ceremonia comenzó con el homenaje a Juan Gatti, artista y diseñador con una amplia trayectoria internacional, creador de afiches icónicos para las películas del reconocido director español Pedro Almodóvar y de tapas de discos de Luis Alberto Spinetta. Fue uno de los momentos más emotivos de la entrega, donde el argentino recibió una fuerte ovación de las figuras presentes y del público.
También se distinguió al director británico Asif Kapadia, reconocido por documentales como Senna, Diego Maradona y Amy, con el que ganó el Oscar a Mejor Documental en 2015, entre otros premios. Con quién, tras la entrega del Honoris Causa, MDZ tuvo la oportunidad de compartir algunas palabras.
Por último, quien recibió todo el cariño y afecto del Aula Magna de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Urbanismo fue Graciela Borges. Antes de su reconocimiento, la sala entera se puso de pie para dedicarle un aplauso cerrado a la querida actriz, en un homenaje cargado de emoción.