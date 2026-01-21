Nancy Pazos y Robertito Funes Ugarte son protagonistas nuevamente de una gran polémica. Es que la periodista acusó a su compañero de haberle quitado un trabajo años atrás y, por supuesto que él no se quedó callado.

"Roberto no fue un buen compañero conmigo. Él me quitó un laburo cuando yo no tenía trabajo. Yo lo llamé para decirle 'mirá, estoy negociando esto, me dijeron que te llamaron a vos' y fue y cerró, o sea, me robó el laburo. Esto es verdad y lo sabe Telefe", fueron las declaraciones de la panelista de Georgina Barbarossa.

Desde Sálvese Quien Pueda buscaron la palabra del comunicador y la encontraron: "Eso no es cierto, eso ya claudicó, ya caducó. Nada que ver y no es así", comenzó diciendo Robertito Funes Ugarte sobre los dichos de Nancy.

Robertito Funes le respondió firmemente a Nancy Pazos Nancy Pazos contó que Robertito Funes Ugarte le robó un trabajo y el periodista estalló Luego, agregó: "Si para ella yo soy un cero a la izquierda, como dice, y que no me respeta como conductor, está hablando mal de una institución como Telefe y de los directivos del canal, que son los que eligen que yo conduzca dos programas en reemplazo de Georgina cuando se va y La Noche de los Ex (programa satélite de Gran Hermano)".