A los besos con Papá Noel y con un impactante cambio de look: así vivió la Navidad Nancy Pazos

La periodista compartió en Instagram postales de una Navidad en familia, donde reveló su drástico cambio de look.

Nancy Pazos vivió una Navidad distinta e íntima. Lejos del ruido cotidiano y del ritmo frenético de la agenda mediática, la periodista celebró rodeada de su familia, en un clima distendido, de risas, fotos y momentos compartidos que reflejaron un cierre de año especial.

Pero más allá del encuentro familiar, hubo un detalle que se llevó todas las miradas: su cambio de look. Para festejar la Navidad, la comunicadora decidió renovar su imagen y apostó por un corte moderno con aire mullet, con capas suaves y un flequillo liviano que enmarca el rostro.

Nancy Pazos Navidad La comunicadora junto a sus tres hijos. Instagram Nancypazos. Nancy Pazos Navidad 2 La periodista celebró la Navidad junto a su familia. Instagram Nancypazos. El look elegido acompañó ese cambio de imagen con un estilo relajado pero cuidado. Pazos optó por una remera liviana en tonos bordó, combinada con una falda oscura con sutiles brillos que le aportaron un toque festivo a la noche. El outfit se completó con un cinturón , logrando un conjunto cómodo, femenino y acorde al espíritu de la celebración navideña.

Las postales familiares mostraron a la periodista sonriente junto a su familia, disfrutando de la noche y compartiendo cada momento. En una de las imágenes, incluso se la vio posando junto a Papá Noel, a quien le dedicó un beso cómplice, sumando una cuota de humor y ternura a la celebración.