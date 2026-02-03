Guido Záffora contó en canal América una situación que enojó a los compañeros de esta reconocida figura.

MasterChef Celebrity está viviendo sus últimas semanas al aire, ya que la gran final se acerca. El programa éxito de las noches de Telefe sigue con grandes polémicas y Guido Záffora reveló una fuerte interna entre los participantes.

"Participantes amotinados, escándalo en los camarínes. Todos furiosos con dos participantes que dicen que están puestos por la producción", comenzó diciendo el panelista de Mariana Fabbiani.

El comunicador confesó que el enojo estalló luego de la eliminación de un participante muy querido que se podrá ver proxiamente en Telefe: "Se va con la preparación de una torta. Los participantes creen que la eliminación fue injusta y planeada".

Polémica y escándalo en MasterChef Celebrity Escándalo total en MasterChef Celebrity: acusan a una participante de "ladrona" y hay polémica "Hay una a la que le dicen chorra porque robó. En un momento el próximo eliminado va a buscar una crema y no estaba porque alguien se la llevó", contó Záffora. También destacó que la preparación tenía nombre y que "la ladrona que está señalada es Emilia Attias".