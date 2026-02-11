Comienzan a llegar los primeros manifestantes a la marcha por la reforma laboral
El gobierno se enfrenta a su primer desafío legislativo del año con la reforma laboral. Con esto, se esperan paros y movilizaciones a lo largo de la jornada.
El gobierno se enfrenta a su primer desafío legislativo del año con la reforma laboral. Con esto, se esperan paros y movilizaciones a lo largo de la jornada.
A las 11 horas, comenzó en el Senado el debate del proyecto de ley de la reforma laboral, impulsado por el Gobierno Nacional. Frente a esto, se esperan paros y movilizaciones a lo largo de la jornada por parte de sindicatos y distintas organizaciones sociales.
En el caso de la CGT, los gremios del transporte realizarán un cese de tareas desde las 13 horas, aunque sin paralización total del servicio, y se movilizarán a la Plaza del Congreso a partir de las 15 horas. Asimismo, se prevé que estén en el lugar los jubilados y personas con discapacidad, como todos los miércoles.
Por su parte, las CTA y Asociación Trabajadores del Estado (ATE) avanzarán con un paro nacional de 24 horas. Según fuentes sindicales, se decidió reservar la huelga general cuando el proyecto llegue a la Cámara de Diputados.