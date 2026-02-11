Comienzan a llegar los primeros manifestantes a la marcha por la reforma laboral.

Live Blog Post

Comienzan a llegar los primeros manifestantes

Las primeras columnas comienzan a agruparse en la Plaza del Congreso y en Av. de Mayo y 9 de Julio, a unas pocas cuadras del lugar.

De acuerdo se informó, hay columas de izquierda, de La Campora, y Movimiento del Futuro, en la que marchará Kicillof. También el Hospital Garrahan estará presente. Por otro lado, la CGT va dividida: los gremios más centrales por un lado y, por otro, aquellos más combativos y alineados con el kirchnerismo.