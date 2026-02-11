El motivo por el que está en duda la visita de Javier Milei a Mendoza

Estaba todo preparado para que Javier Milei hiciera su visita a Mendoza , con parada especial en Maipú, el próximo 18 de febrero, cuando resten 4 días para las elecciones de concejales en 6 comunas, entre las que se encuentra la de ese departamento. Sin embargo, una superposición de agenda con un viaje a Estados Unidos, pone en duda la llegada del Presidente a estas tierras.

En Casa Rosada hay intenciones de que Milei venga a la provincia, junto con su Tour de la Gratitud, - que empezó por el país tras las triunfo electoral de octubre-. Además, sería un espaldarazo para los candidatos de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza, que están aliados en los municipios y que sólo son oficialismo en Luján de Cuyo, gracias a la reciente alianza con el intendente del PRO, Esteban Allasino.

Una alta fuente confirmó a MDZ que desde Presidencia están viendo si pueden cuadrar los tiempos, es decir que pueda llegar a la provincia y luego viajar a Estados Unidos, pero la realidad hoy es que no hay una confirmación.

El Presidente tenía previsto viajar esta semana al país que gobierna Donald Trump, volver a la Argentina y regresar otra vez a Estados Unidos. Sin embargo, decidió enviar al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Milei tenía previsto participar de un evento especial en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida, donde iba a brindar un discurso ante referentes políticos y empresariales, pero prefirió concentrase en la agenda local, debido a que, por ejemplo, este miércoles sesiona el Senado y debatirá la reforma laboral.

Pero, el próximo 19 de febrero estará el Presidente en la reunión inaugural del denominado “Consejo de Paz”, una iniciativa creada para abordar conflictos internacionales, entre ellos la situación en la Franja de Gaza. La duda está en que si tenía prevista la visita a Mendoza para el 18, ¿podrá llegar el 19 al país del Norte?

Qué es el “Tour de la Gratitud” de Milei

El “Tour de la Gratitud” es una serie de recorridas que Milei viene realizando por distintas provincias del país tras los resultados electorales que consolidaron a su fuerza a nivel nacional. Con ese nombre de su gira, el Presidente encabeza actos, caravanas y encuentros con militantes, dirigentes y simpatizantes, con un doble objetivo: agradecer el apoyo recibido y consolidar la construcción política de su espacio hacia adelante, ya que "el territorio" es uno de los puntos débiles de su fuerza.

En cada una de estas visitas, el mensaje se mantiene alineado con los ejes centrales de su gestión: ajuste del gasto público, reformas estructurales y una narrativa de confrontación con lo que define como “la vieja política”. La gira también funciona como una herramienta para ordenar y mostrar músculo político.

Por qué entusiasma la presencia de Milei a pocos días de las elecciones

En octubre del año pasado, cuando hubo legislativas nacionales y provinciales, el peronismo sólo ganó en Santa Rosa y La Paz. Sin embargo, las elecciones son el 22 de 6 municipios donde lo que está en juego son temas municipales y posiblemente los oficialismos se impongan, es decir que La Libertad Avanza ganaría sólo en Luján de Cuyo.

La presencia de Milei en Mendoza también busca revertir esa situación. San Rafael, La Paz, Santa Rosa y Maipú están gobernadas por el peronismo.En el primero de los departamentos no solo se buscará renovar el 50% del Concejo Deliberante, sino que también habrá elección de convencionales constituyentes porque el Municipio apunta a modificar la Carta Orgánica del departamento.

Así, las comunas justicialistas concentrarán sus fuerzas el 22 de febrero, con el plan de plebiscitar sus gestiones y consolidar victorias que no solo le permitan transitar con tranquilidad los dos años que le quedan a las gestiones municipales, sino fortalecer su peso hacia adentro del PJ.

En Rivadavia, por su parte, la gestión es del partido Sembrar, que encabeza el intendente Ricardo Mansur, radical pero férreo crítico del gobierno de Alfredo Cornejo. Por lo tanto, con la presencia de Milei, se apunta nacionalizar la elección.