Venezuela anuncia la excarcelación de 17 presos políticos en el marco de la ley de amnistía

La Asamblea Nacional de Venezuela anunció la liberación de 17 presos políticos mientras avanza la discusión de una normativa de convivencia democrática.

La Asamblea Nacional de Venezuela informó que 17 presos políticos recobrarán la libertad en el centro de detención conocido como Zona 7 en Caracas como parte de un proceso vinculado a la amnistía.

En la madrugada de este sábado, Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó que 17 presos políticos recobrarán la libertad en el centro de detención conocido como Zona 7 en Caracas como parte de un proceso vinculado a la discusión de la "Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y la Paz”, impulsada por el oficialismo.

Rodríguez difundió el anuncio a través de redes sociales destacando que la liberación forma parte de “una ruta de paz para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos”, y acompañó su mensaje con fotografías en las que aparece conversando con familiares de los detenidos.

Estos nuevos beneficios se producen en un contexto legislativo más amplio: la Asamblea Nacional pospuso recientemente la discusión final de la ley de amnistía, que propone liberar a personas detenidas por hechos vinculados con protestas y violencia política en años recientes, aunque aún existen diferencias internas sobre su alcance y aplicación.

Excarcelaciones en Venezuela La excarcelación de este sábado se suma al proceso iniciado en las últimas semanas, en el que organizaciones como Foro Penal reportan cientos de liberaciones totales o condicionales desde principios de enero de 2026. Pese a ello, todavía hay un número significativo de presos políticos que no han sido puestos en libertad y familiares mantienen vigilias y protestas para exigir la liberación de todos los detenidos bajo causas políticas.

La discusión en torno a la ley de amnistía también ha generado críticas de sectores opositores y organizaciones de derechos humanos, que señalan que la normativa no contempla la liberación plena de todas las personas encarceladas ni garantías concretas de no repetición, y que deja fuera a quienes aún enfrentan procesos judiciales bajo imputaciones políticas.