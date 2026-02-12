Venezuela: el Parlamento aplazó para la próxima semana el debate final de la ley de amnistía

El Parlamento de Venezuela , dominado por el chavismo, decidió postergar hasta la próxima semana el tratamiento de la ley de amnistía para presos políticos , una iniciativa impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez , ante fuertes discrepancias internas y críticas de familiares y organizaciones de derechos humanos.

La medida, que ya había obtenido el visto bueno en una primera instancia, requiere una segunda y definitiva discusión para convertirse en ley. Sin embargo, durante la sesión de este jueves la aprobación quedó en suspenso tras un debate que duró alrededor de una hora y terminó con la decisión de continuar el análisis en la próxima sesión ordinaria.

La postergación se produjo a raíz de diferencias sobre uno de los artículos del proyecto, el séptimo de un total de trece. Ese punto plantea que los beneficiarios de la amnistía deben “ponerse a derecho”, es decir presentarse ante la Justicia, una condición que fue cuestionada incluso por legisladores oficialistas y opositores.

Diputados opositores y defensores de derechos humanos advirtieron que esa exigencia podría revictimizar a quienes padecieron detenciones arbitrarias o persecución política. Además, plantean que otras cláusulas del texto —como la limitación de la amnistía solo a determinados episodios históricos— serán objeto de debate en las próximas discusiones.

La sesión coincidió con movilizaciones en Caracas. Bajo la consigna “¡No tenemos miedo!”, estudiantes universitarios, activistas y familiares de presos políticos se congregaron en los alrededores de la Universidad Central para exigir la aprobación de una amnistía de “amplio alcance” que incluya a todos los detenidos por razones políticas desde 1999.

Organizaciones como Foro Penal estiman que cientos de personas han sido excarceladas desde principios de año en un proceso que aún deja a muchos tras las rejas y genera expectativa sobre el alcance de cualquier futura medida legislativa.

Expectativas por liberaciones

La ley de amnistía había levantado especial interés entre la comunidad internacional y familiares de detenidos extranjeros, como los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, cuya liberación figura entre los casos más mencionados si la norma fuera aprobada definitivamente.

La postergación pone ahora en espera una decisión que podría marcar un hito en la política venezolana, en medio de tensiones internas en el oficialismo y un amplio reclamo social por el fin de las detenciones por motivos políticos.