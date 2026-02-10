Trasladan al opositor venezolano Juan Pablo Guanipa a su casa para cumplir prisión domiciliaria

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa , que esta semana fue excarcelado para 12 horas después ser detenido y enviado a la cárcel de nuevo, ha sido finalmente trasladado este martes a su casa de Maracaibo, donde cumplirá prisión domiciliaria , según informó su familia.

"Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo", escribió su hijo Ramón en la red social X, quien mostró su alivio por saber la familia "estará junta pronto".

Ramón Guanipa confirmó, sin embargo, que el opositor sigue "injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos".

El hijo agradeció en nombre de su familia "al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos".

Juan Pablo Guanipa, de 61 años y cercano a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, fue excarcelado el pasado domingo en Venezuela tras pasar ocho meses en prisión, para ser arrestado de nuevo horas después.

Su familia denunció en un principio que había sido "secuestrado" por "un grupo de personas armadas", aunque la Fiscalía venezolana confirmó que el opositor fue aprehendido nuevamente a solicitud suya.

"Se ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas", según el comunicado del ministerio público.

"Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país", dijo más tarde el ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello.

"Esto es un llamado de atención a los presos políticos que al salir deciden hablar", denunció Ramón Guanipa durante una breve conversación telefónica con BBC Mundo.

