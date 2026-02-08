El régimen chavista excarceló al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa

El líder político opositor Juan Pablo Guanipa fue excarcelado este domingo en Venezuela, luego de permanecer más de ocho meses privado de su libertad. La noticia fue confirmada por su hijo, Ramón Guanipa, a través de un mensaje publicado en la red social X, donde celebró el reencuentro familiar tras un prolongado período de detención.

“Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, expresó Ramón Guanipa desde la cuenta oficial del dirigente opositor.

Exigimos la… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) February 8, 2026 La liberación del referente político generó una inmediata repercusión en el arco opositor venezolano y en organizaciones de derechos humanos, que desde hace meses venían denunciando la detención arbitraria de dirigentes, activistas y ciudadanos críticos del gobierno de Nicolás Maduro.

En su mensaje, el hijo de Guanipa también aprovechó para visibilizar la situación de otros detenidos. “Todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de TODOS los presos políticos”, reclamó, reforzando uno de los principales pedidos de la oposición y de la comunidad internacional.