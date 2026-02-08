Helada histórica en Nueva York: temperaturas similares a la Antártida y frío extremo en el noreste de EE.UU.

Nueva York atraviesa una helada histórica con temperaturas que llegaron a ser más bajas que en algunos sectores de la Antártida.

La ciudad de Nueva York continúa afectada por una ola de frío extremo que dejó registros térmicos comparables —e incluso inferiores— a los de la Antártida, en el marco de un fenómeno climático inusual que impacta con fuerza en gran parte del noreste de Estados Unidos.

Durante la jornada del domingo, la ciudad registró temperaturas cercanas a los –16 grados Celsius, con una sensación térmica que descendió hasta los –26 grados. En varias regiones del noreste estadounidense, los servicios meteorológicos reportaron sensaciones térmicas aún más extremas, que alcanzaron valores próximos a los –40 grados Celsius.

El contraste resultó llamativo si se tiene en cuenta que la estación estadounidense McMurdo, ubicada en la Antártida, registró alrededor de –6 grados Celsius en el mismo período, es decir, unos diez grados más que los valores mínimos alcanzados en Nueva York durante el momento más crítico del evento.

Por qué se registraron temperaturas similares a la de la Antártida Según explicaron los especialistas, la situación se debe a un potente descenso de aire ártico proveniente del norte de la bahía de Hudson, en Canadá, que avanzó hacia el sur y cubrió amplias zonas del este del país, generando condiciones climáticas peligrosas y prolongadas.

nueva york EFE El impacto del fenómeno llevó a las autoridades a emitir advertencias por frío extremo para más de 43 millones de personas, incluyendo importantes áreas metropolitanas como Nueva York y Filadelfia, donde se reforzaron las recomendaciones para evitar exposiciones prolongadas al aire libre.