Horror en India: un muerto y al menos 13 heridos tras el derrumbe de un juego en un parque de atracciones

Una persona perdió la vida y al menos otras 13 resultaron heridas luego de que una atracción colapsara en un parque de diversiones del norte de India.

El momento en el que colapsó el juego en un parque de atracciones en India.

El episodio ocurrió en el estado de Haryana en India, donde un juego de un parque de atracciones que se encontraba en funcionamiento comenzó a inclinarse de manera repentina mientras realizaba una ronda y en cuestión de segundos, el juego llamado "Tsunami", colapsó y provocó la muerte de un policía y dejó más de 10 heridos.

Entre las personas afectadas se encontraban tanto asistentes al parque como trabajadores. De acuerdo con la información difundida por las autoridades, un agente de policía que se había acercado para asistir a los heridos fue alcanzado por una parte del mecanismo y murió como consecuencia del impacto.

Al menos 13 personas resultaron con lesiones de distinta consideración. Tras el derrumbe, los heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos, donde recibieron atención médica inmediata. Algunas de las víctimas continúan bajo tratamiento.

El video del momento donde colapsa la atracción del parque de diversiones Colapsó un juego de un parque de atracciones en India Investigación y posibles responsabilidades Luego del accidente, las autoridades anunciaron que se iniciarán acciones legales contra el responsable de la atracción. Además, se abrió una investigación formal para determinar las causas que derivaron en el colapso de la estructura.