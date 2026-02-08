"Enemigos de Italia y los italianos": Giorgia Meloni apuntó contra los manifestantes tras los disturbios en Milán
La primera ministra italiana condenó las protestas violentas en Milán por los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y respaldó el refuerzo de la seguridad.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuestionó con dureza a los responsables de las protestas violentas contra los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, tras disturbios en Milán y sabotajes ferroviarios en el norte del país.
Las manifestaciones contra los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina derivaron el sábado en enfrentamientos con la policía en Milán, donde unas 5.000 personas participaron en una marcha convocada por el Comité Olimpiadas Insostenibles (COI). Una protesta que reunió a estudiantes, colectivos anticapitalistas y grupos ambientalistas que denunciaron el impacto social y ecológico del evento deportivo.
Entre las principales consignas se destacaron las críticas por la tala de árboles destinada a la construcción de pistas de esquí y la presencia de agentes estadounidenses del ICE junto a la delegación de Estados Unidos.
Las declaraciones de Giorgia Meloni
A través de sus redes sociales, Meloni expresó su respaldo a quienes trabajan en la organización de los Juegos y afirmó que “miles de italianos hacen todo lo posible para que las Olimpiadas funcionen”. En ese contexto, señaló que quienes promovieron los incidentes y difundieron imágenes de violencia actuaron “como enemigos de Italia y de los italianos”.
La mandataria subrayó que los actos registrados no representan una protesta pacífica y apuntó directamente a los responsables de los disturbios, en un mensaje alineado con la postura de firmeza del Gobierno frente a manifestaciones violentas.
Aunque el recorrido de la marcha había sido planificado fuera de las zonas olímpicas, la tensión se intensificó cerca de la plaza de Corvetto, cuando un grupo de manifestantes intentó atravesar el cordón policial para acceder a la autovía. Las fuerzas antidisturbios respondieron con cargas, cañones de agua y gases lacrimógenos, mientras algunos asistentes arrojaban piedras, petardos y fuegos artificiales. Como resultado de los enfrentamientos, cinco personas fueron detenidas y trasladadas a una comisaría.
Refuerzo de la seguridad urbana
Tras los disturbios registrados previamente en Turín el fin de semana anterior, el Gobierno italiano aprobó nuevas medidas de seguridad urbana. Entre ellas, se contempla la posibilidad de la “retención preventiva” de personas consideradas de riesgo antes de una manifestación, con el objetivo de evitar episodios violentos.