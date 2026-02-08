"Enemigos de Italia y los italianos": Giorgia Meloni apuntó contra los manifestantes tras los disturbios en Milán

La primera ministra italiana condenó las protestas violentas en Milán por los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina y respaldó el refuerzo de la seguridad.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuestionó con dureza a los responsables de las protestas violentas contra los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina, tras disturbios en Milán y sabotajes ferroviarios en el norte del país.

Las manifestaciones contra los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina derivaron el sábado en enfrentamientos con la policía en Milán, donde unas 5.000 personas participaron en una marcha convocada por el Comité Olimpiadas Insostenibles (COI). Una protesta que reunió a estudiantes, colectivos anticapitalistas y grupos ambientalistas que denunciaron el impacto social y ecológico del evento deportivo.

Protestas en Milán Italia A raíz de estas manifestaciones, se endurecieron los controles en varias partes de Italia. EFE Entre las principales consignas se destacaron las críticas por la tala de árboles destinada a la construcción de pistas de esquí y la presencia de agentes estadounidenses del ICE junto a la delegación de Estados Unidos.

Las declaraciones de Giorgia Meloni A través de sus redes sociales, Meloni expresó su respaldo a quienes trabajan en la organización de los Juegos y afirmó que “miles de italianos hacen todo lo posible para que las Olimpiadas funcionen”. En ese contexto, señaló que quienes promovieron los incidentes y difundieron imágenes de violencia actuaron “como enemigos de Italia y de los italianos”.

La mandataria subrayó que los actos registrados no representan una protesta pacífica y apuntó directamente a los responsables de los disturbios, en un mensaje alineado con la postura de firmeza del Gobierno frente a manifestaciones violentas.