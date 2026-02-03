La polémica en Italia por el ángel restaurado con "la cara de Meloni" en una iglesia de Roma

La imagen de un ángel en un fresco restaurado en una iglesia del centro de Roma ha causado desde asombro hasta indignación por el parecido que tiene la pintura con el rostro de la primera ministra de Italia , Giorgia Meloni .

La polémica surgió el fin de semana, luego de que el diario La Repubblica publicara un artículo en su portada en el que hizo notar la semejanza de la política de 49 años con la obra, ubicada en la basílica de San Lorenzo in Lucina, una de las iglesias católicas más antiguas de la capital italiana.

El párroco de la iglesia había encargado al sacristán y artesano Bruno Valentinetti restaurar unos ángeles que flanquean un busto de Humberto II, el último rey de Italia, en un ala de la basílica.

No se trata de un fresco antiguo, pues fue hecho en el año 2000 y no estaban bajo ninguna protección cultural. Pero el resultado llamó la atención por el parecido del rostro de uno de los dos ángeles con Meloni.

"Los rasgos de la primera ministra son evidentes", decía la nota de La Repubblica, lo que llevó a que se cuestionara a Valentinetti y al párraco local.

"Se lo están inventando. Esta no es una obra antigua, debieron hacerla para el Jubileo del 2000. Me pidieron que la arreglara y lo hice. Trabajé en ella durante dos años y terminé hace un año", respondió el artesano.

Pero la polémica no ha dejado de crecer.

Algunos políticos han pedido una investigación, como la diputada opositora Irene Manzi, quien calificó el retoque de "inaceptable" y señaló que violaba las leyes sobre el patrimonio cultural del país.

La Secretaría de Cultura italiana informó que especialistas investigan el caso para "establecer la naturaleza del trabajo realizado".

La Diócesis de Roma también dijo que investigará lo ocurrido.

Mientras, la propia Meloni bromeó sobre la obra de arte.

"No, definitivamente no me parezco a un ángel", dijo en Instagram, junto a un emoji riéndose.

Getty Images Meloni bromeó sobre la polémica, diciendo que no se parecía al ángel.

La restauración

Las imágenes de los ángeles en una de las alas de la basílica de San Lorenzo se habían deteriorado por la humedad en la antigua iglesia, según explicó el sacerdote Daniele Micheletti a la agencia de noticias italiana Ansa.

Así que le encomendaron a Valentinetti que trabajara en la restauración para que quedaran tal y como fueron hechas hace más de dos décadas.

En entrevista con La Repubblica, el artesano de 83 años aseguró que aceptó el trabajo "para corresponder a la gratitud del párroco" por permitirle vivir y tener un empleo como sacristán en la basílica.

Aseguró que ya ha había hecho otros trabajos y que este era uno más que le encomendaban. "No es Meloni. He restaurado los rostros tal y como eran hace 25 años", insistió.

También dijo que no conoce a la primera ministra y que no simpatiza con el partido de derecha de Meloni, Fratelli d'Italia.

En cualquier caso, imágenes difundidas por medios italianos parecen mostrar que el rostro del ángel antes de la restauración no tenía nada que ver con el de Meloni.

Getty Images El artesano asegura que su trabajo fue un "calco" del original elaborado en 2000.

Micheletti está satisfecho con el trabajo y defendió el talento de Valentinetti: "No es pintor de casas; es muy bueno", dijo el párroco la agencia Ansa, agregando que la polémica era "una tormenta en un vaso de agua".

El caso pronto llegó hasta las autoridades eclesiásticas. En un comunicado, el cardenal Baldo Reina, vicario papal para la diócesis de Roma, dijo que se "distancia" de las declaraciones de Micheletti y expresa "su decepción por lo sucedido".

"Iniciaremos de inmediato las investigaciones necesarias para determinar las posibles responsabilidades de los implicados", expresó Reina "Las imágenes del arte sacro y la tradición cristiana no pueden ser objeto de mal uso ni explotación, ya que su único propósito es apoyar la vida litúrgica y la oración personal y comunitaria", dijo.

En cualquier caso, a raíz de la polémica, se ha multiplicado el número de visitantes en la basílica.

Reuters Muchos curiosos han acudido a la antigua basílica para ver si hay el parecido con Meloni.

