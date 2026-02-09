Preocupación en Venezuela por el secuestro del opositor Juan Pablo Guanipa tras ser liberado
La líder opositora María Corina Machado denunció el “secuestro” del dirigente venezolano a pocas horas de recuperar su libertad.
La situación política venezolana vive un nuevo episodio de tensión este lunes, luego de que María Corina Machado, destacada líder de la oposición venezolana, denunciara el secuestro del dirigente político Juan Pablo Guanipa en Caracas, apenas horas después de salir en libertad tras más de ocho meses detenido.
Según el mensaje publicado por Machado en su cuenta de X, “hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos y violentamente se lo llevaron” en la urbanización Los Chorros, al este de la capital venezolana. La líder opositora exigió su liberación inmediata y lanzó una alerta internacional ante este hecho grave.
Te Podría Interesar
Libertad efímera: Guanipa fue excarcelado este domingo
El propio Juan Pablo Guanipa, de 61 años y estrecho aliado de Machado, había sido liberado este domingo 8 de febrero después de pasar más de ocho meses en prisión, según confirmó su hijo Ramón Guanipa a través de la red social X.
En un video publicado tras su excarcelación, el opositor declaró: “Hoy estamos en libertad… Mucho que hablar acerca del presente y el futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante.”
Guanipa fue detenido en mayo de 2025 acusado por el régimen chavista de delitos como terrorismo, traición a la patria y conspiración, cargos que su familia y sus aliados políticos han rechazado como motivados políticamente.
Contexto político y llamados internacionales
La excarcelación de Guanipa se produjo en un contexto de presión internacional para la liberación de presos políticos en Venezuela y en el marco de un proceso de amnistías impulsado por actores políticos tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, su posterior desaparición mantiene en alerta a gobiernos, organizaciones de derechos humanos y actores de la comunidad internacional, que reclaman transparencia, pruebas de vida y el respeto por el estado de derecho.