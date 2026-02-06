El Gobierno de Venezuela asegura que los presos políticos podrían quedar libres la próxima semana

El presidente de la Asamblea Nacional visitó la vigilia en el centro de detención Zona 7, donde prometió la liberación de los detenidos para el viernes que viene. Hay expectativa por los presos políticos argentinos.

En un gesto de alto impacto político, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, se presentó este viernes en el centro de detención Zona 7 de la PNB en Caracas, Venezuela. Ante los familiares de presos políticos que mantienen una vigilia en el lugar, el parlamentario lanzó una promesa concreta: si el proyecto de amnistía sigue su curso, los detenidos recuperarán su libertad en los próximos días.

“Entre el martes que viene y, a más tardar, el viernes estarán todos sueltos”, afirmó Rodríguez, vinculando directamente las excarcelaciones a la sanción definitiva de la ley propuesta hace una semana por su hermana, la presidenta Delcy Rodríguez.

¿Qué abarca la Ley de Amnistía que propone Venezuela y cuándo entraría en vigor? Esta ley abarca a detenidos por delitos políticos desde 1999 hasta la actualidad. Sin embargo, el beneficio no aplica para responsables de crímenes de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos o crímenes de guerra. Además de la libertad, contempla la “reparación de las víctimas” de manifestaciones antigubernamentales.

Un llamado a la reconciliación y el debate público Durante un acto transmitido por VTV, el jefe del Parlamento instó a la ciudadanía a discutir el texto en las calles y a escuchar a las madres y víctimas. Rodríguez subrayó que "todas las ideas son bienvenidas" para mejorar el documento en su segundo debate, enfatizando la necesidad de un ejercicio de reconciliación nacional: “Pedir perdón y rectificar, pero también perdonar”, declaró.

Cabe destacar que estas declaraciones se dan en medio de la preocupación de los familiares de presos políticos argentinos en Venezuela, y que esta noticia genera mucha expectativa por la liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, dos de los casos más destacados.