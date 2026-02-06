El Gobierno habló en medio de la incertidumbre por Nahuel Gallo y Germán Giuliani: "La situación es delicada"

El canciller Pablo Quirno dio una conferencia de prensa donde aseguró que el Gobierno está actuando en conjunto con otros países para la liberación de los presos políticos en Venezuela

El canciller Pablo Quirno se refirió a la gestión del Gobierno por la liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

En conjunto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Pablo Quirno participó este viernes de la conferencia de prensa en Casa Rosada. Allí el canciller fue consultado sobre la situación de los presos políticos que continúan detenidos en Venezuela, y explicó cómo el Gobierno está actuando al respecto.

"La situación de los rehenes en Venezuela es muy delicada. El Gobierno argentino está pendiente de la situación minuto a minuto. Ha estado con países amigos y con nuestras propias gestiones logrando la liberación y novedades de los diferentes rehenes políticos que tiene Venezuela en cuanto a nuestros ciudadanos", explicó Quirno.

En este marco, el canciller recordó que su viaje reciente a Estados Unidos "fue muy productivo en varios frentes", además del nuevo acuerdo comercial logrado con el gobierno de Donald Trump. En ese sentido, indicó que estuvo reunido con María Corina Machado.

El rol del Gobierno argentino en la búsqueda de las liberaciones de Nahuel Gallo y Germán Giuliani Por su parte, Quirno explicó: "Por la delicadeza de la situación, y porque a medida que se producen liberaciones, tenemos otros que siguen estando, como Nahuel Gallo o Germán Giuliani que seguimos exigiendo su liberación- estamos actuando todos los días con nuestros amigos, fundamentalmente con Estados Unidos, Italia, Israel, quienes son aliados nuestros en esta situación tan penosa.