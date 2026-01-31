"Muchísima cautela": la reacción de los familiares de Nahuel Gallo y Germán Giuliani por la amnistía en Venezuela

María Gómez , la esposa de Nahuel Gallo , y familiares de Germán Giuliani y de otros presos políticos se reunieron este sábado en el Centro venezolano-argentino con la intención de analizar los pasos a seguir de cara a esta medida que comunicó el régimen chavista.

“Es algo por lo que hemos venido luchando y aplaudo todo lo que tenga como consecuencia la libertad de todos los presos políticos que están en Venezuela, pero yo me manejo con muchísima cautela”, dijo María a TN

La pareja del efectivo recordó que estaba “muy entusiasmada por lo que podía pasar” tras el anuncio del 8 de enero acerca de la excarcelación de “un número importante” de presos políticos, noticia que se desvaneció con el correr de las horas por la poca cantidad de liberaciones.

“Estas personas que están ahora en el poder en Venezuela dilatan el tiempo para dañar, perjudicar, cansar a todos los familiares. Yo estoy ilusionada, pero soy cautelosa con lo que pueda ocurrir en las próximas horas”, recalcó.

“El caso de Nahuel es superdelicado. Hoy, cumple 419 días en desaparición forzada en Venezuela. Mi mamá, en estos momentos, está en el Rodeo I, volvió a preguntar por él para tratar de ingresar algo de higiene personal y se lo volvieron a negar", comentó.

Germán Giuliani, el segundo argentino detenido por el chavismo

“Para nosotros, es primordial la integridad física de Germán, de Nahuel y de los demás argentinos que están detenidos arbitraria e ilegalmente en Venezuela”, recalcó y agregó: “Es necesario que el tiempo no se siga dilatando porque está el cansancio, tanto mental como físico, de todas las familias. Nosotras estamos acá, pero esas familias están acampando en las afueras del Rodeo I, Yare II, Zona 7, Boleíta, de todos los lugares. Es momento de que se empiece a dar un paso a la humanidad, porque creo que eso es lo que está faltando en Venezuela”.

En tanto, Virginia Rivero, esposa de Germán Giuliani, planteó que ella y toda su familia están “muy contentos con la noticia” de la amnistía, pero se mantuvo en la misma línea que María: “También somos cautelosos. Exigimos que sean todos, que incluyan a los argentinos. Vamos a seguir presionando para conseguir la libertad de todos“.

Qué anunció Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes la presentación de una ley de amnistía general destinada a los presos políticos que permanecen encarcelados en el país. La iniciativa será enviada a la Asamblea Nacional para su tratamiento legislativo.

Según explicó la funcionaria, la propuesta apunta a “favorecer la convivencia nacional” y contempla no solo la liberación de las personas detenidas por motivos políticos, sino también la eliminación de las causas judiciales que pesan sobre ellas.

Rodríguez aclaró que la amnistía no incluirá delitos considerados graves, como homicidios, narcotráfico u otros crímenes comunes, y estará circunscripta a causas vinculadas a hechos políticos.

Desde el oficialismo sostienen que se trata de una medida amplia, distinta a los indultos individuales otorgados en otras oportunidades, y que busca cerrar procesos judiciales abiertos contra dirigentes, activistas y ciudadanos opositores.