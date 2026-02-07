"Fue un show mediático": familiares de presos políticos en Venezuela criticaron la visita de Jorge Rodríguez a una cárcel

De acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 687 presos políticos. El Parlamento aprobaría en primera discusión el proyecto de ley de amnistía.

Familiares de presos políticos en Venezuela calificaron como un “show” la visita del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a una cárcel ubicada en Caracas, donde aseguró que todos los detenidos por razones políticas serán liberados el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía actualmente en debate parlamentario.

"En el momento en que llegó Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza (diputado), yo no me encontraba acá. Ellos no duraron creo ni 10 minutos, todo fue como un show mediático", afirmó a EFE Evelis Cano, de 49 años, madre del preso Jack Tantak.

Cano señaló que el presidente del Parlamento no recorrió las instalaciones ni verificó las condiciones en las que se encuentran los detenidos. También indicó que no escuchó testimonios directos de los presos, lo que, a su criterio, era el objetivo principal de la visita. Agregó que el anuncio realizado no aportó información distinta a la ya conocida por los familiares.

Por su parte, Marina Saldivia, de 69 años, manifestó que espera que el Gobierno "cumpla su palabra" de liberar a los presos políticos. "Estamos esperando que si él dio la palabra (Jorge Rodríguez) que la cumpla", expresó Saldivia, quien dijo tener cuatro familiares detenidos: dos hijos, una nieta y una yerna. "Nosotros queremos que Venezuela se recupere lo más pronto posible y que si ellos van a seguir en este Gobierno que vean el sufrimiento que tenemos nosotras las madres", añadió Saldivia.

Presos políticos en Venezuela: en qué consiste la ley de amnistía La visita se produjo un día después de que el Parlamento, de mayoría oficialista, aprobara en primera discusión el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La iniciativa deberá atravesar una segunda y última votación para su sanción definitiva.