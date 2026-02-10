Inédito récord en Reino Unido: no para de llover desde que empezó 2026 y hay preocupación

El país atraviesa uno de los comienzos de año más lluviosos registrados, con breves pausas previstas y riesgo de nieve en algunas regiones

Desde el comienzo de 2026, no paró de llover en algunas partes de Reino Unido.

El Reino Unido atraviesa un inicio de 2026 marcado por una situación climática excepcional: en varias zonas del país se han registrado precipitaciones todos los días desde que comenzó el año. Aunque los pronósticos anticipan un breve respiro, la tendencia general sigue dominada por la lluvia, consolidando una marca inédita en este período.

Según los análisis realizados por la BBC Weather, los modelos meteorológicos llevan semanas mostrando intentos de cambio hacia condiciones más secas y frías. Sin embargo, cada vez que se acerca la fecha prevista, esos escenarios han vuelto a transformarse en nuevos episodios de lluvias persistentes.

Un patrón que no da tregua Durante varias semanas, el tiempo en el Reino Unido ha permanecido bloqueado por un patrón atmosférico estable, con altas presiones al este que desvían una sucesión constante de frentes húmedos sobre el país. Este sistema ha favorecido lluvias recurrentes y una cobertura nubosa casi continua.

lluvia Reino Unido Reino Unido registra uno de los inicios de año con más lluvia de la historia. Shutterstock Para que se produzca un período más seco, este esquema debe modificarse. Los pronósticos actuales indican que podría haber un alivio de corta duración hacia finales de la semana, cuando la presión comience a aumentar gradualmente sobre gran parte del territorio.

Si bien las lluvias continuarán en los próximos días, se espera que hacia el jueves por la noche y el viernes se registren intervalos más secos y soleados. No obstante, este cambio vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas, lo que incrementa la probabilidad de nevadas aisladas.