El canciller de Alemania afirma que Irán está "humillando" a EE.UU.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, criticó la estrategia de Estados Unidos en su guerra con Irán, pues dijo que no ve qué salida tiene Washington para solucionar el conflicto y que está "siendo humillado por los líderes iraníes" en las negociaciones.

Merza hizo estas afirmaciones este lunes en un encuentro con estudiantes en la ciudad de Marsberg, donde dijo que los iraníes están "obviamente negociando con mucha habilidad" y son "claramente más fuertes de lo que se pensaba".

"Es evidente que los estadounidenses no tienen una estrategia, y el problema con conflictos como este es siempre que no basta con la entrada, también hay que salir", afirmó el canciller en la charla.

"Lo vimos de manera muy dolorosa en Afganistán, durante 20 años. Lo vimos en Irak. Así que todo este asunto es, como dije, poco meditado, por decir lo menos. Por el momento, no veo qué salida estratégica están escogiendo los estadounidenses, especialmente porque los iraníes están negociando obviamente con mucha habilidad o, más bien, con mucha habilidad no negociando y dejando que los estadounidenses viajen a Islamabad solo para irse de nuevo sin ningún resultado", continuó.

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar a gran escala el 28 de febrero, lo que provocó una respuesta de Teherán contra territorio israelí y otros países de Medio Oriente. El conflicto escaló al cierre del estrecho de Ormuz, un paso vital para el comercio de petróleo del golfo Pérsico.

Aunque EE.UU. e Irán acordaron una tregua que inició el 8 de abril, los diálogos con mediación de Pakistán en Islamabad, que tienen como fin alcanzar un acuerdo final, se han estancado en las últimas semanas.

El conflicto ha golpeado a países que dependen directamente del petróleo del Golfo, pero también ha encarecido los energéticos a nivel global, incluyendo a Alemania y varios países de Europa.

Para Merz, la forma en que los líderes iraníes han aprovechado sus ventajas ha exhibido la mala estrategia de los estadounidenses.

"Toda una nación está siendo humillada por los dirigentes del Estado iraní, especialmente por la llamada Guardia Revolucionaria", sostuvo.

Reuters Las palabras de Merz se dieron en un encuentro con estudiantes en el Instituto Carolus-Magnus de Marsberg, en el oeste de Alemania.

"Los iraníes son claramente más fuertes"

Ante el panorama actual, Merz lamentó que EE.UU. no haya tenido una buena estrategia ni que el presidente Donald Trump haya tomado en cuenta a sus aliados europeos.

"Nosotros, como europeos, ofrecimos -y dijimos que estábamos dispuestos- a ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz tras el fin de las negociaciones. Ofrecimos enviar dragaminas desde Alemania para ayudar a despejar el paso de minas, ya que claramente ha sido, al menos parcialmente, minado. Podemos ayudar en eso, pero primero deben terminar los combates", dijo el canciller a los estudiantes en Marsberg.

"Y por el momento no veo cómo esto puede lograrse en un futuro cercano, porque los iraníes son claramente más fuertes de lo que se pensaba y los estadounidenses claramente no parecen tener una estrategia de negociación convincente. Lamento tener que decirlo, pero, por el momento, es una situación bastante complicada", añadió.

El líder alemán también lamentó que el conflicto en Medio Oriente esté causando golpes a la economía de su país por el incremento en los costos de los energéticos, por lo que dijo que la guerra "debe terminar lo antes posible".

Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos en Islamabad se han estancado a pesar de que Trump prorrogó el alto el fuego, que debía expirar el 22 de abril, para permitir que continuaran las conversaciones.

El sábado, el presidente de EE.UU. anunció la cancelación del viaje de funcionarios estadounidenses a Pakistán para las conversaciones con Irán, poco después de que la delegación de Teherán abandonara la capital de Pakistán.

Trump dijo que estaban perdiendo "demasiado tiempo" y agregó que si Irán quería hablar, "lo único que tenían que hacer era llamar".

BBC

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FUENTE: BBC